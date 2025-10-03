Voitures électriques : la Tesla Model Y de retour en grâce en septembre

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Tesla Model Y, est la voiture électrique la plus vendue en France au mois de septembre sur le canal B2B mais aussi auprès des particuliers. Une première pour le constructeur américain en 2025. 

La Tesla Model Y, voiture électrique la plus vendue en France en septembre ©Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/Newscom/MaxPPP

Après la pénitence, la résilience. En septembre 2025, Tesla signe un (in) attendu retour au top. Son Model Y retrouve la tête du classement des immatriculations électriques en France.

Une performance notable, après plusieurs mois de recul, où la marque américaine semblait en perte de vitesse face à des concurrents européens très offensifs.

Un mois de septembre favorable

Avec un jour ouvré de plus qu’en juillet et août, septembre offre un petit bol d’air au marché automobile, qui progresse globalement de + 1 %. Et l’électrique en profite pleinement. Sur le segment des flottes, la dynamique est encore plus visible, avec près d’un quart des nouvelles immatriculations désormais en motorisation électrique.

Avec 4 844 immatriculations (+ 2,7 %), tous canaux confondus, le Model Y devance les Renault 5 (2 537 ex.) et Scenic (1 422 unités). C’est la première fois de l’année que Tesla enregistre une croissance mensuelle positive dans l’Hexagone.

Sur le B2B Tesla reprend des couleurs…

Le mois dernier, Tesla a profité également du record de ventes de véhicules électriques sur le canal des flottes (+ 51,6 %). Dans ce contexte favorable, Le Model Y a pris la tête du classement, avec 1 050 unités mises à la route en B2B. L’effet « push » de ce seul modèle agit en trompe-l’œil. En ventes par marque, le constructeur américain a été devancé le mois dernier par Renault sur le marché B2B.

… mais reste derrière Renault

La marque au losange place trois de ses modèles dans le top 5 des ventes électriques à entreprises : le Scenic E-Tech (918 ex.), la Renault 5 (348 ex.) et la Mégane E-Tech (334 ex.). Au total Renault aura immatriculé en septembre 1 684 voitures contre 1 211 pour Tesla.

En cumulé depuis janvier, Renault devance toujours son concurrent américain dont les ventes demeurent négatives (-19,3 %) en 2025. Le regain de forme enregistré par le Model Y le mois dernier est-il un éphémère rebond ou le signe d'une reprise pérenne pour Tesla ?

 

Top 10 des ventes de modèles électriques en B2B en septembre 2025/source : AAA Data

 

 

Marques

Modèles

Ventes

1

Tesla

Model Y

1 050

2

Renault

Scenic E-Tech

918

3

Skoda

Elroq

387

4

Renault

5 E-Tech

348

5

Renault

Megane E-Tech

334

6

Citroën

ë-C3

314

7

Volkswagen

ID.4

305

8

Peugeot

e-208

245

9

Volkswagen

ID.3

215

10

Mini

Countryman

215
