Voitures électriques : la Tesla Model Y de retour en grâce en septembre

Après la pénitence, la résilience. En septembre 2025, Tesla signe un (in) attendu retour au top. Son Model Y retrouve la tête du classement des immatriculations électriques en France.

Une performance notable, après plusieurs mois de recul, où la marque américaine semblait en perte de vitesse face à des concurrents européens très offensifs.

Un mois de septembre favorable

Avec un jour ouvré de plus qu’en juillet et août, septembre offre un petit bol d’air au marché automobile, qui progresse globalement de + 1 %. Et l’électrique en profite pleinement. Sur le segment des flottes, la dynamique est encore plus visible, avec près d’un quart des nouvelles immatriculations désormais en motorisation électrique.

Avec 4 844 immatriculations (+ 2,7 %), tous canaux confondus, le Model Y devance les Renault 5 (2 537 ex.) et Scenic (1 422 unités). C’est la première fois de l’année que Tesla enregistre une croissance mensuelle positive dans l’Hexagone.

Sur le B2B Tesla reprend des couleurs…

Le mois dernier, Tesla a profité également du record de ventes de véhicules électriques sur le canal des flottes (+ 51,6 %). Dans ce contexte favorable, Le Model Y a pris la tête du classement, avec 1 050 unités mises à la route en B2B. L’effet « push » de ce seul modèle agit en trompe-l’œil. En ventes par marque, le constructeur américain a été devancé le mois dernier par Renault sur le marché B2B.

… mais reste derrière Renault

La marque au losange place trois de ses modèles dans le top 5 des ventes électriques à entreprises : le Scenic E-Tech (918 ex.), la Renault 5 (348 ex.) et la Mégane E-Tech (334 ex.). Au total Renault aura immatriculé en septembre 1 684 voitures contre 1 211 pour Tesla.

En cumulé depuis janvier, Renault devance toujours son concurrent américain dont les ventes demeurent négatives (-19,3 %) en 2025. Le regain de forme enregistré par le Model Y le mois dernier est-il un éphémère rebond ou le signe d'une reprise pérenne pour Tesla ?

Top 10 des ventes de modèles électriques en B2B en septembre 2025/source : AAA Data