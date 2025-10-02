Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le marché des flottes presque à flot en septembre

Lionel Bret

En septembre 2025, les immatriculations sur les canaux BtoB ont reculé de 0,6 %. Une relative bonne performance portée par les modèles électriques et les véhicules utilitaires légers.

Le marché des flottes presque à flot en septembre
En septembre le marché des flottes recule légèrement de 0,6 %©Hans Blossey/Newscom/MaxPPP

Une accalmie dans la tempête. Le marché des flottes automobiles refait -presque- surface sur le mois de septembre 2025 avec des immatriculations en retrait -0,57 % (63 328 unités VP + VUL) selon les données AAA Data/Arval Mobility Observatory.

Depuis le début de l’année, le marché entreprise accuse un recul de -10,1 % avec 521 037 immatriculations (VP + VUL). Dans ce trou d’air, les véhicules électriques continuent leur envolée.

L’électrique porteur

En septembre, les ventes de VE affichent même un record de volume sur un mois. Avec 13 120 unités livrées (VP + VUL) la progression est de + 51,6 %. Les immatriculations de véhicules 48 V progressent de 12 %. Les seules notes positives sur un canal où toutes les autres motorisations sont à la baisse.

Depuis janvier, les électriques progressent avec une part de marché à 17,2 % (VP + VUL) et de 21,7 % pour les seuls véhicules particuliers.

Le VUL progresse

Dans ce contexte, les utilitaires légers (-8,8 % 199 318 immatriculations) tiennent mieux la route que les véhicules particuliers (-10,9 % 321 719 unités) avec une exlplosion des électriques (+80,2%/3 428 unités) en septembre.

Le marché des flottes subit toujours davantage la crise automobile que le marché national global. Cela fait plus d’un an que le canal des flottes navigue en zone rouge. Il faut remonter à juin 2024  (+0,21 %) pour trouver le dernier mois positif.

