Mercedes Glc 2

Le nouveau Mercedes GLC électrique est au prix du BMW iX3, mais avec des batteries plus petites

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Le premier match entre les nouveaux Mercedes GLC et BMW iX3 électriques est celui du prix : le Mercedes coûte très légèrement moins cher en version de base, mais il possède alors des batteries moins grosses que celles de son rival.

Voilà à quoi ressemble un Mercedes GLC de base à 71 900€.

Après des années où on leur a reproché d’arriver sur le marché des voitures électriques avec des produits aux performances moyennes, les constructeurs premium allemands disposent désormais de véhicules techniquement au point. Chez BMW et Mercedes, ce sont les dernières IX3 et GLC électriques qui démontrent leurs gros progrès en la matière.

Et c’est un duel très intéressant qui se dessine entre ces deux nouveaux SUV premium électriques, dont les lancements interviennent quasiment au même moment. Ils possèdent tous les deux la technologie de pointe de leurs marques respectives et revendiquent des performances électriques au sommet du marché.

Le Mercedes au même prix, mais…

Alors qu’on connaissait déjà le prix de base du BMW iX3 (71 950€), celui du Mercedes Glc vient de tomber : 71 900€, soit la même addition que son rival à 50€ près !

De série, le GLC électrique affiche trois gros écrans sur sa planche de bord. Pour l’Hyperscreen sans démarcation, il faut ajouter 1 500€.

Mais attention, les deux modèles ne disposent pas de la même taille de batterie à ce tarif : alors que le BMW iX3 embarque d’énormes accumulateurs de 108,7 kWh (autonomie WLTP maximale de 805 km !), le Mercedes GLC se « contente » de batteries de 94 kWh (autonomie WLTP maximale de 714 km). Le BMW possède ainsi un petit avantage d’autonomie à ce prix et Mercedes continue de rester un peu plus cher que ses concurrents premium allemands.

Deux styles très différents

Comme toujours et compte tenu des bonnes performances électriques annoncées dans les deux cas, on imagine que c’est d’abord la différence de design qui orientera les choix de la clientèle. Notez qu’à l’intérieur, le GLC possède dès le premier niveau de finition son impressionnante planche de bord entièrement vouée aux écrans. Mais pour obtenir l’Hyperscreen sans démarcation entre les trois écrans, il faut ajouter 1 500€. Toujours mieux que les plus de 8 000€ que demandait l’Hyperscreen de la première EQS lors de son lancement en 2021 !

Mots clés :

