Mercedes GLC et BMW iX3, les rivaux électriques premium qui n'ont plus rien de ringard

« Vous verrez lorsque les constructeurs premium allemands vont s’y mettre, Tesla va faire faillite tout de suite ». Voilà ce que se disaient certains au milieu de la précédente décennie, lorsque les gros constructeurs allemands ont simultanément annoncé le développement de leurs premiers modèles électriques grand public pour répondre au succès de Tesla. Connus pour leur force de frappe sans limites, les géants teutons n’allaient faire qu’une bouchée du petit nouveau américain en mobilisant d’énormes moyens techniques sur cette technologie.

A la découverte des Audi e-tron, BMW iX3 et Mercedes EQC présentés à la fin de la dernière décennie, pourtant, on déchantait : handicapés par une efficience très moyenne, une autonomie maximale décevante, des capacités de charge mauvaises et une tarification astronomique, les premiers modèles électriques grand public des premium allemands ont fait un bide. L’EQC a d’ailleurs été arrêté l’année dernière et malgré une importante mise à jour technique, l’Audi e-tron devenu Q8 e-tron vient de disparaître.

Cette fois, les premium allemands sont prêts

Force est de constater que ces marques premium allemandes avaient elles aussi besoin de temps pour apprendre et se mettre au niveau. Car leurs nouvelles générations de véhicules électriques ne font plus rire la concurrence. Après un Audi Q6 e-tron (et une A6 e-tron) déjà bien meilleur que l’ancien e-tron, Bmw et Mercedes lancent quasiment en même temps deux SUV familiaux électriques à la fiche technique infiniment plus flatteuse que les modèles qu’ils remplacent.

Le Mercedes GLC annonce pouvoir récupérer 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes grâce à son inédite plateforme MB.EA enfin pourvue d’un circuit électrique à 800 volts. Le BMW iX3 conçu sur la « Neue Klasse » fait encore mieux (350 km en 10 minutes) et atteint 400 kW en puissance maximale en courant continu. Basés tous les deux sur une architecture dédiée et optimisée pour la technologie électrique, ces deux véhicules affichent aussi un design beaucoup plus mature que celui de leurs prédécesseurs et promettent d’autres grosses avancées technologiques (notamment au niveau des aides à la conduite et de l’environnement intérieur).

De quoi détourner les clients des modèles thermiques ?

Il nous reste à essayer ces deux nouveaux SUV électriques mais du peu que nous avons pu expérimenter les qualités du nouveau Bmw Ix3, le bond en avant paraît spectaculaire et pour la première fois, on se dit que ces modèles possèdent de quoi convaincre une clientèle nombreuse. Ils peuvent enfin voyager sans limites, bénéficient d’un design assez fort et s’affichent aussi à des prix plus raisonnables, toutes proportions gardées (on reste tout de même dans l’univers « premium » à ce niveau, hélas). Le nouveau BMW iX3, par exemple, débute à 71 950€ à comparer aux 91 450€ d’un X3 M50 thermique de puissance moindre (398 chevaux contre 470 chevaux).

Cette fois, il y a probablement bien match entre le thermique et l’électrique. Quelles seront les proportions dans les ventes entre le Mercedes GLC électrique et son équivalent thermique, entre le iX3 et le X3 et entre le Q6 et le Q5 dans le monde ? A l’heure où les constructeurs automobiles sont contraints d’adapter leurs stratégies en fonction du comportement des clients (difficile à anticiper), ces questions seront déterminantes pour toute l’industrie automobile.