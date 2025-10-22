Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Leapmotor B10

Le nouveau Leapmotor B10 peut-il plaire grâce à Stellantis ?

Cédric Pinatel

ESSAI VIDEO – Non seulement le Leapmotor B10 électrique progresse  par rapport au gros C10 précédemment essayé sur Caradisiac, mais le groupe Stellantis lui offre une voie royale avec une ligne de production en Europe et même possiblement un modèle Opel rebadgé à venir sur sa base technique. Il reste cependant perfectible à certains niveaux face à un Peugeot E-3008 ou un Renault Scénic, certes plus chers.

Le nouveau Leapmotor B10 peut-il plaire grâce à Stellantis ?

EN BREF

SUV électrique compact

4,51m de long

218 ch

430 km d’autonomie max

à partir de 28 400€ (remise)

 

Désormais détenue à 20 % par Stellantis qui distribue ses véhicules de façon exclusive en Europe, la marque chinoise Leapmotor n’a impressionné personne avec ses deux premiers modèles proposés chez nous : la petite microcitadine T03 ne mise que sur son niveau d’équipement imbattable pour son prix dans la catégorie et le gros C10, un SUV électrique familial aux dimensions généreuses, souffre à la fois d’une autonomie insuffisante en version 100 % électrique et d’un niveau d’agrément décevant en déclinaison REEV à prolongateur d’autonomie (une fois les batteries déchargées).

Mais on n’a pas fini d’entendre parler de cette nouvelle marque : non seulement elle commence à briller en Chine, mais elle prépare de nombreuses nouveautés stratégiques pour le marché européen (parmi lesquels au moins une berline compacte et un petit SUV électriques).

Sous cet angle, il ressemble vraiment à un Porsche Cayenne. En moins « statutaire », évidemment.

Le nouveau B10, déjà, s’inscrit dans l’un des segments les plus importants sur notre marché pour les voitures électriques (celui des SUV compacts) avec ses 4,51 mètres de long (à comparer aux 4,47 mètres d’un Renault Scénic, aux 4,54 mètres d’un Peugeot E-3008 ou aux 4,48 mètres d’un MG S5). Notez que comme son grand frère le C10 (dont il reste techniquement très proche), il gagnera prochainement une version à prolongateur d’autonomie. Et surtout, il doit être produit en Espagne dès l’année prochaine pour contourner les taxes à l’importation des véhicules électriques chinois en Europe et même être rebadgé au sein de la gamme Opel. Son design extérieur se veut simple et pas spécialement expressif (pour ne pas dire ennuyeux), mais il met le paquet à l’intérieur.

La planche de bord offre un design simple et très plaisant, y compris au niveau de sa qualité d’assemblage. Il y a un petit afficheur de 8,8 pouces au niveau du combiné d’instrumentation et une tablette tactile centrale de 14,6 pouces. Hélas, il faut passer par cette dernière pour toutes les commandes.

Beau à l’intérieur et très spacieux à l’arrière

Certes, l’ergonomie de sa planche de bord obligeant à passer par l’écran tactile central pour régler toutes les commandes (y compris celles des rétroviseurs) à la façon d’une Tesla reste clivante et même rebutante pour certains utilisateurs. Mais cet habitacle soigné à l’assemblage impeccable et aux finitions léchées (même si l’attention au détail ne va pas aussi loin que chez BYD) n’a vraiment rien d’une voiture low-cost. Outre un équipement de série pléthorique (il y a même des sièges ventilés sur le niveau haut de gamme !), on bénéficie aussi de places arrière extrêmement spacieuses où l’on profite en outre du grand toit vitré de série. Avec, là aussi, une excellente qualité de finition et une bonne attention au détail.

Les places arrière sont vraiment très spacieuses et ne donnent pas non plus l’impression d’avoir un plancher trop haut au niveau des pieds.

Le coffre déçoit

Les louanges s’arrêtent au moment de découvrir le coffre, limité à 335 litres en plus de 95 litres sous le plancher et de 25 litres dans le « frunk » à l’avant. Sachant qu’on parle d’un volume en litres d’eau et non pas en norme VDA, ce B10 se retrouve à la traîne par rapport à ses concurrents compacts. Sans doute la rançon de ses places arrière si spacieuses, même si la valeur totale du coffre (430 litres sans compter le frunk) suffit heureusement à une utilisation familiale.

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,51 m
  • Largeur : 1,87 m
  • Hauteur : 1,65 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 515 l / 1 415 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Août 2025

* A titre d'exemple pour la version BEV 67.1 KWH - 160 KW LIFE PRO MAX.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

