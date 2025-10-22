Le nouveau Leapmotor B10 peut-il plaire grâce à Stellantis ?

2. Sur la route, le Leapmotor B10 est mou et confortable (mais il y a une surprise)

EN BREF SUV électrique compact 4,51m de long 218 ch 430 km d’autonomie max à partir de 28 400€ (remise)

Désormais détenue à 20 % par Stellantis qui distribue ses véhicules de façon exclusive en Europe, la marque chinoise Leapmotor n’a impressionné personne avec ses deux premiers modèles proposés chez nous : la petite microcitadine T03 ne mise que sur son niveau d’équipement imbattable pour son prix dans la catégorie et le gros C10, un SUV électrique familial aux dimensions généreuses, souffre à la fois d’une autonomie insuffisante en version 100 % électrique et d’un niveau d’agrément décevant en déclinaison REEV à prolongateur d’autonomie (une fois les batteries déchargées).

Mais on n’a pas fini d’entendre parler de cette nouvelle marque : non seulement elle commence à briller en Chine, mais elle prépare de nombreuses nouveautés stratégiques pour le marché européen (parmi lesquels au moins une berline compacte et un petit SUV électriques).

Le nouveau B10, déjà, s’inscrit dans l’un des segments les plus importants sur notre marché pour les voitures électriques (celui des SUV compacts) avec ses 4,51 mètres de long (à comparer aux 4,47 mètres d’un Renault Scénic, aux 4,54 mètres d’un Peugeot E-3008 ou aux 4,48 mètres d’un MG S5). Notez que comme son grand frère le C10 (dont il reste techniquement très proche), il gagnera prochainement une version à prolongateur d’autonomie. Et surtout, il doit être produit en Espagne dès l’année prochaine pour contourner les taxes à l’importation des véhicules électriques chinois en Europe et même être rebadgé au sein de la gamme Opel. Son design extérieur se veut simple et pas spécialement expressif (pour ne pas dire ennuyeux), mais il met le paquet à l’intérieur.

Beau à l’intérieur et très spacieux à l’arrière

Certes, l’ergonomie de sa planche de bord obligeant à passer par l’écran tactile central pour régler toutes les commandes (y compris celles des rétroviseurs) à la façon d’une Tesla reste clivante et même rebutante pour certains utilisateurs. Mais cet habitacle soigné à l’assemblage impeccable et aux finitions léchées (même si l’attention au détail ne va pas aussi loin que chez BYD) n’a vraiment rien d’une voiture low-cost. Outre un équipement de série pléthorique (il y a même des sièges ventilés sur le niveau haut de gamme !), on bénéficie aussi de places arrière extrêmement spacieuses où l’on profite en outre du grand toit vitré de série. Avec, là aussi, une excellente qualité de finition et une bonne attention au détail.

Le coffre déçoit

Les louanges s’arrêtent au moment de découvrir le coffre, limité à 335 litres en plus de 95 litres sous le plancher et de 25 litres dans le « frunk » à l’avant. Sachant qu’on parle d’un volume en litres d’eau et non pas en norme VDA, ce B10 se retrouve à la traîne par rapport à ses concurrents compacts. Sans doute la rançon de ses places arrière si spacieuses, même si la valeur totale du coffre (430 litres sans compter le frunk) suffit heureusement à une utilisation familiale.