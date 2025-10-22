Le Leapmotor B10 se positionne chez les SUV familiaux compacts et affronte de nombreux modèles. Et c’est le moins cher de tous, avec un prix d’entrée fixé à 29 900€ pour les petites batteries et à 31 900€ avec les grosses batteries : chez Renault, le Scénic E-Tech démarre à 41 990€ avec ses batteries de 60 kWh (170 chevaux). Le Peugeot E-3008 demande au minimum 45 090€ avec ses grosses batteries de 75 kWh à l’autonomie plus généreuse. Le Skoda Elroq débute à 33 400€ avec ses petites batteries ou 36 620€ avec les grosses mais comme les deux Français, il a droit à la prime « coup de pouce » contrairement au Chinois.

Du côté des Chinois, justement, le MG S5 aux prestations très similaire affiche des prix très proches mais supérieurs : 32 490€ pour les petites batteries de 49 kWh et 35 990€ pour celles de 64 kWh (autonomie WLTP de 480 km au maximum). Avec ses batteries de 60,5 kWh (autonomie WLTP de 411 km), le BYD Atto3 demande au minimum 38 990€ et paraît hors course. Notez que ces modèles bénéficient de remises, mais le Leapmotor B10 aussi : il tombe à 28 400€ en prix de base et à 29 900€ avec les grosses batteries (30 900€ en finition haut de gamme).

A retenir : le moins cher, mais des défauts

Le Leapmotor B10 s’impose incontestablement comme le SUV électrique compact le moins cher du marché, surtout qu’il devrait devenir éligible à la prime « coup de pouce » grâce à sa future fabrication en Espagne (si cette prime existe encore d’ici là). Il affiche une présentation intérieure flatteuse, offre un équipement de série remarquable et des places arrière particulièrement généreuses.

Mais il souffre aussi de défauts : le volume de son coffre décevant, son comportement dynamique perfectible (surtout aux dires de nos collègues qui l’ont essayé avec la monte pneumatique d’origine contrairement à nous) et, point le plus problématique, son autonomie maximale limitée faute de batteries plus grosses dont disposent par exemple le Skoda Elroq (79 kWh), le Renault Scénic (87 kWh) ou le Peugeot E-3008 (96 kWh) dans leurs versions de pointe. Sachant qu’on parle tout de même d’un véhicule à la vocation familiale, d’autant plus qu’il ne brille pas particulièrement pour sa vitesse de charge rapide, ça restera sans doute un point critique pour la clientèle. Précisons à ce sujet qu’il recevra bientôt une version à prolongateur d’autonomie comme son grand frère le C10. On espère qu’il sera mieux conçu que ce dernier, incapable par moments de rouler à 130 km/h en montée sur l’autoroute avec les batteries vides.

Caradisiac a aimé

Le style intérieur et la finition

L’habitabilité (surtout aux places arrière)

L’équipement de série

Le confort

Caradisiac n’a pas aimé

Autonomie limitée (pas de plus grosses batteries)

Coffre moyen

Interface de bord « façon Tesla » sans commandes physiques