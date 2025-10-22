Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Leapmotor B10

Le nouveau Leapmotor B10 peut-il plaire grâce à Stellantis ?

Cédric Pinatel

6. La fiche technique du Leapmotor B10

 

Le nouveau Leapmotor B10 peut-il plaire grâce à Stellantis ?

Les chiffres clés

Leapmotor B10 BEV 67.1 KWH - 160 KW LIFE PRO MAX
Généralités  
Finition LIFE PRO MAX
Date de commercialisation 01/08/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 48 mois
Dimensions  
Longueur 4,51 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,65 m
Empattement 2,73 m
Volume de coffre mini 515 L
Volume de coffre maxi 1 415 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 845 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 240 Nm
Puissance moteur 215 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 434 km
Capacité batterie 67,10 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Leapmotor B10

