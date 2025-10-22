5. Notre note du Leapmotor B10
Le Leapmotor B10 (218 chevaux, à partir de 29 900€) s'évalue dans la catégorie des SUV compacts électriques qui compte :
-Le Renault Scénic E-Tech (à partir de 170 chevaux et 41 990€).
-Le Peugeot E-3008 (à partir de 210 chevaux et 45 090€).
-Le MG S5 (à partir de 170 chevaux et 32 490€).
-Le BYD Atto3 (204 chevaux, à partir de 38 990€).
-Le Volkswagen ID.4 (à partir de 170 chevaux et 41 500€).
-Le Ford Explorer (à partir de 170 chevaux et 39 990€).
-Le Lynk & Co 02 (à partir de 272 chevaux et 35 495€).
|Leapmotor B10 Pro Max
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,3 /20
Photos (18)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération