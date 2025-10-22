Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Leapmotor B10

Essai

Le nouveau Leapmotor B10 peut-il plaire grâce à Stellantis ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

7  

5. Notre note du Leapmotor B10

 


Le nouveau Leapmotor B10 peut-il plaire grâce à Stellantis ?

Le Leapmotor B10 (218 chevaux, à partir de 29 900€) s'évalue dans la catégorie des SUV compacts électriques qui compte :

-Le Renault Scénic E-Tech (à partir de 170 chevaux et 41 990€).

-Le Peugeot E-3008 (à partir de 210 chevaux et 45 090€).

-Le MG S5 (à partir de 170 chevaux et 32 490€).

-Le BYD Atto3 (204 chevaux, à partir de 38 990€).

-Le Volkswagen ID.4 (à partir de 170 chevaux et 41 500€).

-Le Ford Explorer (à partir de 170 chevaux et 39 990€). 

-Le Lynk & Co 02 (à partir de 272 chevaux et 35 495€).

Leapmotor B10 Pro Max
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 6.91
  • 6.91
  • 6.91
  • 6.91
  • 6.91
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 13,3 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Leapmotor B10

Leapmotor B10

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité