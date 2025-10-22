Le Leapmotor B10 (218 chevaux, à partir de 29 900€) s'évalue dans la catégorie des SUV compacts électriques qui compte :

-Le Renault Scénic E-Tech (à partir de 170 chevaux et 41 990€).

-Le Peugeot E-3008 (à partir de 210 chevaux et 45 090€).

-Le MG S5 (à partir de 170 chevaux et 32 490€).

-Le BYD Atto3 (204 chevaux, à partir de 38 990€).

-Le Volkswagen ID.4 (à partir de 170 chevaux et 41 500€).

-Le Ford Explorer (à partir de 170 chevaux et 39 990€).

-Le Lynk & Co 02 (à partir de 272 chevaux et 35 495€).