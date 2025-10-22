3. L'équipement du Leapmotor B10 est exemplaire chez les SUV compacts
L’équipement de série constitue l’un des gros points forts du Leapmotor B10 (comme souvent avec les modèles chinois vendus chez nous). Dès le niveau « Life », il possède la climatisation automatique, la clé bluetooth, le toit panoramique avec pare-soleil électrique, la compatibilité Apple Carplay & Android Auto (qui n’arrivera qu’en janvier 2026 via une mise à jour à distance), tous les capteurs de stationnement, les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2 et même les caméras à 360 degrés.
La finition Design ajoute le système audio à 12 haut-parleurs, les sièges avant chauffants et ventilés aux réglages électriques, le hayon de coffre électrique, l’éclairage d’ambiance, les capteurs de pluie et les vitres arrière teintées (seule différence visible de l’extérieur).
Le détail techno
Conçu comme un véhicule « défini par son logiciel », le Leapmotor B10 inaugure la plateforme Leap 3.5 (évolution de la Leap 3.0 du C10) ainsi que le système d’exploitation OS 4.0 Plus qui, outre un hardware revu depuis le C10, se veut plus performant et ergonomique. A noter qu’il se base toujours sur le système Android Automotive, personnalisé par Leapmotor. Il n’intègre pas encore Apple Carplay & Android Auto, qui arriveront en janvier 2026 via une mise à jour à distance. De ce que nous avons vu en tout cas, son interface est rapide et efficace.
Equipements et options
Version : BEV 67.1 KWH - 160 KW DESIGN PRO MAX
Equipements de sécurité
Démarrage sans clé
Feux de jour à LED
Ecall (Appel des secours)
Airbags latéraux pour conducteur et passager
Airbags rideaux latéraux pour conducteur et passager
Assistance au maintien de voie (LKA)
Alerte de trafic transversal AR (RCTA)
Assistance intelligente de vitesse (ISA)
Avertissement avancé de distraction du conducteur (ADDW)
Double feu antibrouillard LED et double feu de recul
Siège AR ISOFIX
Monitoring des pressions des pneus
Airbags frontaux pour conducteur et passager
Désactivation d'airbag latéral passager
Alerte de changement de voie LCA
Feux diurnés à LED
Ethylotest anti-démarrage
Equipements de confort
Sièges AR avec appui-têtes
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Bluetooth
Ceintures de sécurité AR à verrouillage d'urgence à 3 points
Régulateur de vitesse adaptif (ACC)
Capteurs de stationnement AR
Vitres électriques (4) avec une seule touche et anti-pincement
Volant chauffant
Sièges AV chauffant
Radio DAB+FM
Siège AR ISOFIX
Rappel de ceinture de sécurité AV et AR
Fermeture centralisée
Sièges AV intégrés
Siège conducteur avec réglage manuel en 6 directions
Siège passager AV avec réglage manuel en 4 directions
Ceintures de sécurité AV à 3 points
Réglage électrique rétroviseurs extérieurs
Sièges AV ventilés
Frein de parking automatique
Ilôt central de rangement
Navigation en ligne
Rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique
Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs à la fermeture du véhicule
Sièges en Eco Cuir avec assises en silicone certifié OEKO-TEX
Sièges AV ajustables électroniquement
Accoudoir central AR avec portes-gobelet
Climatisation électronique
Direction assistée
Esthétique / Carrosserie
Peinture unie
Jantes en alliage 18"
Autres équipements
Sécurité enfants des portes AR
Capteur de collision latérale
Enregistreur de données d'urgence
Avertissement de collision frontale (FCW)
Freinage d'urgence autonome (AEB)
Détection des angles morts (BSD)
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Avertissement de somnolence et d'attention du conducteur (DDAW)
Phares automatiques
Feu AR LED (Avec animation lumineuse)
Fenêtres AR sur-tintées
Lumière ambiante rythmée
Moniteur de qualité de l'air
12 HP
Wifi embarqué
Maintien automatique en pente
Kits de réparation de pneus
Caméra de recul avec guidage directives dynamiques
Antenne intégrée au pare-brise AR
Essuie-glaces sans cadre
Pare-brise AR chauffé
Commande vocale
Câble de recharge type 2, mode 2
Câble de recharge de type 2, mode 3
Boîte de vitesse à fonction continu
Maintien au centre de la voie LCC
Maintien au centre de la voie d'urgence ELK
Système de freinage d'urgence automatique AEBS
Feu stop central surélevé
Phares à réglage automatique (haut/bas)
Tableau de bord LCD 8.8"
Console centrale 14,6"
Planification de recharge
Caméra 360°
Musique en ligne
Compatibilité Apple CarPlay & Android Auto
Clé virtuelle
Contrôle du véhicule à distance
Localisation du véhicule
Coffre avec hayon électrique
Capteurs de pluie
Feu AR traversant LED feu de freinage et position
Diffuseur d'air AR
Avertissement de sortie de voie (LDW)
Options disponibles
-
Peinture métallisée Gris Toundra:
650 €
-
Peinture métallisée Gris Galaxie:
650 €
-
Peinture métallisée Violet:
650 €
-
Peinture métallisée Noir métallique:
650 €
-
Peinture métallisée Blanc nacré:
650 €
