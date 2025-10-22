L’équipement de série constitue l’un des gros points forts du Leapmotor B10 (comme souvent avec les modèles chinois vendus chez nous). Dès le niveau « Life », il possède la climatisation automatique, la clé bluetooth, le toit panoramique avec pare-soleil électrique, la compatibilité Apple Carplay & Android Auto (qui n’arrivera qu’en janvier 2026 via une mise à jour à distance), tous les capteurs de stationnement, les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2 et même les caméras à 360 degrés.

La finition Design ajoute le système audio à 12 haut-parleurs, les sièges avant chauffants et ventilés aux réglages électriques, le hayon de coffre électrique, l’éclairage d’ambiance, les capteurs de pluie et les vitres arrière teintées (seule différence visible de l’extérieur).

Le détail techno Conçu comme un véhicule « défini par son logiciel », le Leapmotor B10 inaugure la plateforme Leap 3.5 (évolution de la Leap 3.0 du C10) ainsi que le système d’exploitation OS 4.0 Plus qui, outre un hardware revu depuis le C10, se veut plus performant et ergonomique. A noter qu’il se base toujours sur le système Android Automotive, personnalisé par Leapmotor. Il n’intègre pas encore Apple Carplay & Android Auto, qui arriveront en janvier 2026 via une mise à jour à distance. De ce que nous avons vu en tout cas, son interface est rapide et efficace.