La seconde Mercedes la plus chère de tous les temps vient à Paris cette semaine
A Rétromobile, Mercedes prévoit d’amener l’une des voitures les plus convoitées par les collectionneurs. Ce n’est pas la fameuse 300 SLR « coupé », véhicule le plus cher de tous les temps, mais sa sœur ouverte à peine moins légendaire.
Quand on parle d’histoire de l’automobile, difficile de rater la marque Mercedes-Benz qui y a contribué pendant largement plus d’un siècle. Voilà pourquoi l’enseigne à l’étoile ne manquera évidemment pas le salon Rétromobile 2026. En y apportant ses nouveautés actuelles ? Même pas puisque dans le communiqué officiel publié par Mercedes France, on ne parle que de ses gloires du passé.
Les fans pourront se régaler avec de très beaux exemplaires de la dynastie SL avec une 300 SL de 1955 à portes papillon, une 220 « Ponton » de type W180 de 1955 et une 190 SL (W121) de 1956. Le constructeur allemand exposera également une « sortie de grange », une 300 SL Roadster de 1960 (type W198) trouvée récemment en Pennsylvanie et toujours « dans son jus » en attente de sa restauration.
La 300 SLR vaut-il plus cher que la Ferrari 250 GTO ?
Surtout, Mercedes exposera un exemplaire de sa 300 SLR de course (type W196 S) de 1955, cette authentique Formule 1 carrossée. Il ne s’agit pas de la variante fermée « Uhlenhaut », existant en deux exemplaires seulement, qui a battu le record absolu de valeur automobile en 2022 avec ses 135 millions d’euros.
Mais la 300 SLR « Streamliner » vaut elle aussi très cher, comme l’a prouvé une vente en 2025 où l’un de ses exemplaires a atteint le prix de 46 millions d’euros. Mine de rien, c’est plus que celui de la Ferrari 250 GTO qui a changé de mains il y a quelques jours !
Un service de pièces neuves pour les Mercedes de collection
Outre un simulateur de conduite de la 300 SL originelle disponible sur le stand Mercedes, le constructeur montrera aussi toute son expertise dans la restauration des voitures de collection et son département « Mercedes-Benz Classic Genuine Parts » produisant des pièces pour les anciennes Mercedes.
A noter enfin qu’il y aura une Mercedes CLK LM de 1998 sur le stand de la FIA.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 1, 2 et 3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
