Surprise : l’ancienne voiture la plus chère du monde perd de la valeur et le marché de la collection semble évoluer

Avant que l’une des deux Mercedes 300 SLR coupé soit vendue à 135 millions de dollars en 2022, c’était la voiture la plus chère du monde. Son record date de 2018, année pendant laquelle un exemplaire de la Ferrari 250 GTO avait changé de propriétaire pour 80 millions de dollars. Plus récemment, en 2023, une autre 250 GTO (la 3735 LM) avait atteint 48 millions d’euros.

Voilà pourquoi le prix de vente atteint par la Ferrari 250 GTO blanche numéro 3729, vue en France lors du salon Rétromobile 2024, a de quoi surprendre un peu. Mis aux enchères par la maison Mecum à Kissimmee en Floride ce 17 janvier, il a atteint le prix de 38,5 millions de dollars avec les frais soit 33,1 millions d’euros. Une somme évidemment conséquente pour une GT du début des années 60. Mais quand on connait le pédigrée de ce modèle (cet exemplaire a terminé second au Tourist Trophy en 1962), le prix paraît presque bas.

La cote de la 250 GTO a-t-elle baissé ?

Peut-on en déduire que la cote de la Ferrari 250 GTO a bel et bien baissé sur le marché de l’automobile d’exception ? Comme le suggèrent les journalistes du Figaro, le contexte économique et politique mondial actuel pousse peut-être aussi les collectionneurs à faire preuve de retenue alors qu’ils s’en donnaient à cœur joie avant l’épisode du covid-19.

Il faudrait voir à quel prix se vendraient l’une des trois Bugatti Atlantic « officielles » ou la seconde Mercedes 300 SLR Coupé pour voir si le marché est réellement en train d’évoluer vers plus de « sagesse ». En 2025, tout de même, une Mercedes 300 SLR W196R Streamliner F1 de 1954 s’est vendue pour plus de 46 millions d’euros. Une Ferrari 250 LM, modèle un peu moins recherché que la 250 GTO, a aussi atteint 34,8 millions de dollars à Paris. Et une McLaren F1 de 1994 a tutoyé les 22 millions d’euros.

Les supercars prennent le relais ?

Comme en fait l’hypothèse Stéphane Schlesinger, le marché est peut-être aussi en train d’évoluer en même temps que le profil des collectionneurs. Les supercars plus récentes, elles, sont en train de prendre rapidement de la valeur. Outre la McLaren évoquée ci-dessus, une Ferrari Enzo a été vendue dans le même cadre que cette 250 GTO le 17 janvier dernier. Son prix ? 17,87 millions de dollars, soit 15,36 millions d’euros !

Il s’agit d’une Enzo jaune (châssis 135262) avec seulement 649 miles au compteur (soit 1 044 kilomètres), ce qui contribue forcément à sa valeur, mais c’est plus du double du précédent record de valeur de l’Enzo.