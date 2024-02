Le salon Rétromobile s’adresse avant tout aux amateurs d’autos de collection. Mais l’aura de cet évènement a dépassé depuis longtemps le cadre du simple rassemblement de vieilles voitures. On peut désormais y admirer les automobiles les plus rares et chères de la planète, y compris les plus modernes d’entre elles. Les sportives de rêve y grouillent littéralement et il y a vraiment de quoi s’en mettre plein la vue. Que vous aimiez les anciennes de grand prestige ou les supercars modernes les plus exclusives, elles y sont quasiment toutes !

dailymotion Rétromobile 2024 : les sportives de rêve en vidéo (et des autos vraiment fabuleuses !)

Cette année, on y trouve deux des voitures les plus chères de toute l’histoire mais aussi toutes les supercars les plus élitistes, sans exception. Voilà un petit tour des modèles les plus marquants du salon.

Les Ferrari les plus cotées de l'histoire

Les supercars les plus rares

Des anciennes légendaires