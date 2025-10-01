Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mclaren F1

Cette McLaren va battre un nouveau record

Insolite

Adrien Raseta

Une McLaren F1 très spéciale dépassera sans doute les 18 millions d’euros atteints en 2018 lors d’une vente aux enchères à Pebble Beach. La voiture en question affiche une configuration unique, une belle restauration, et un historique particulier : il s’agit de l’ancienne auto du Sultan de Brunei et de l’ancien directeur commercial de McLaren David Clark.

Les McLaren F1 sont des supercar très recherchées ces dernières années avec des tarifs toujours plus élevés. Pour ceux qui ont raté les occasions précédentes, voici un nouvel exemplaire inscrit au programme d’une vente RM Sotheby's prévue en décembre. Cela dit, il faudra probablement débourser une somme record supérieure à 20 millions d’euros.

Pour justifier une telle estimation, cette F1 de 1994 vient de recevoir une restauration mécanique par les ateliers Mclaren en Angleterre facturée plus de 500 000 dollars (426 000 euros au cours actuel), une nouvelle peinture, un kit aéro, un intérieur façon LM et des jantes OZ Racing neuves. Seuls 64 exemplaires homologués pour la route sont sortis des chaînes à l’époque. Celui-ci porte le numéro 14.

Un historique unique

Cerise sur le gâteau, le premier propriétaire n’est autre que le Sultan de Brunei. La McLaren quitte ensuite en 2006 sa folle collection pour changer plusieurs fois d’acquéreur en Europe et aux États-Unis. Détail amusant : elle reçoit en bonus en 2007 la signature de Lewis Hamilton. L’odomètre indique aujourd’hui 22 065 kilomètres. La maison RM Sotheby's se chargera du coup de marteau à Abu Dhabi le 5 décembre prochain.

