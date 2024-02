Rétromobile 2024 : la plus belle voiture du salon fait hurler les historiens

Je n’oublierai jamais ce salon Rétromobile 2024 car il m’a permis pour la toute première fois d’admirer une Bugatti Type 57 SC Atlantic. Pour moi, il s’agit de la plus belle voiture de tous les temps et le simple fait de pouvoir contempler l’une des quatre exemplaires construits par la marque de Molsheim justifiait à lui seul de venir dans ce salon bourré d’autos merveilleuses. En ces temps où la spéculation va bon train dans le monde des voitures de collection, avec un record absolu de valeur battu en 2022 par une Mercedes 300 SLR Coupé Uhlenhaut vendue 135 millions d’euros, celui qui se séparera de l’une des trois Bugatti Type 57 SC Atlantic connues (la quatrième a mystérieusement disparu pendant la Seconde guerre mondiale) pourrait théoriquement battre ce record.

Enfin, sans doute pas le propriétaire du châssis 57473 exposé sur le salon parisien. Il s’agit pourtant bien d’une vraie Bugatti Atlantic mais à cause de son histoire très particulière, sa valeur réelle pose question pour les historiens les plus pointus. Livrée par Bugatti en 1936 à l’homme d’affaires français Jacques Holtzschuch, cette reine de beauté est devenue orpheline pendant la seconde guerre mondiale lorsque son propriétaire a été capturé et tué par les nazis. Elle a ensuite changé plusieurs fois de propriétaire avant d’appartenir au collectionneur René Chatard, qui a décidé de la repeindre en bleu (elle était noire à l’origine et avait précédemment reçu plusieurs modifications esthétiques demandées par son premier propriétaire). En 1955, la voiture a été totalement détruite dans un grave accident contre un train qui a tué René Chatard et sa maîtresse de passagère.

Récupérée à l’état d’épave (et même de simples « restes »), la voiture a ensuite été entièrement reconstruite dans les années 60, mais avec beaucoup d’éléments différents de ceux du véhicule d’origine (et un autre moteur). C’est à ce moment-là que les experts ont commencé à considérer cette Atlantic comme une simple réplique, estimant qu’elle ne possédait plus assez de pièces d’origine (il se dit qu’elle ne gardait plus que la partie arrière droite de sa carrosserie d’authentique). Rachetée par Nicolas Seydoux en 1977, ce dernier a ensuite demandé au carrossier Lecoq d’effectuer une nouvelle restauration plus rigoureuse en utilisant le moteur d’origine ainsi que de vrais panneaux de carrosserie et le tableau de bord du véhicule avant son accident, afin de faire à nouveau de ce châssis 57473 une vraie Bugatti. Puis, après un nouveau changement de propriétaire, elle a subi encore une autre restauration par Paul Russell qui a également restauré l’Atlantic possédée par Ralph Lauren (dont l’authenticité ne fait aucun doute). Selon Bugatti Review, il aurait même existé deux châssis 57473 reconstruits à partir des pièces récupérées après l’accident de 1955. Paul Russell aurait ainsi travaillé avec ces deux sortes de répliques pour en récupérer le maximum de pièces d’origine et reconstruire totalement une seule voiture la plus authentique possible !

L’Atlantic que vous pouvez voir en ce moment est précisément le fruit de cette dernière reconstruction réalisée en 2007. Remise dans sa configuration d’avant l’accident de 1955 et présentée en l’état au concours d’élégance de Pebble Beach 2010, elle n’a pourtant pas convaincu tous les experts donc certains la considèrent toujours comme une réplique. Sa valeur reste donc probablement inférieure à celle des deux autres Atlantic connues mais je dois avouer que face à une telle merveille de la route, on oublie vite tous ces débats à propos de l’authenticité de l’auto. L’Atlantic incarne parfaitement ce qu’était la voiture de rêve d’avant-guerre avec sa carrosserie spectaculaire, sa finition magnifique et sa mécanique à la pointe de la technologie de l’époque. Pouvoir observer un tel engin aujourd’hui, ça vous donne des frissons et je trouve même que d’une certaine façon, l’histoire rocambolesque de cet exemplaire en rajoute à son aura.