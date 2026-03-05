Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Porsche 918 Spyder

Un orage met sous les eaux des supercars au Moda Miami

Dans Rétro / News rétro

Adrien Raseta

Le soleil n’était pas au rendez-vous lors du dernier jour du prestigieux Moda Miami. Un violent orage a en quelques heures seulement provoqué de grosses flaques sur la pelouse du show réservé aux supercars et véhicules de collection.

Les collectionneurs et visiteurs du Moda Miami ont fait face à un problème très particulier le dernier jour de l’événement américain. L’orage survenu de midi à 16 heures le dimanche 1er mars a transformé en piscine géante les extérieurs du Biltmore Hotel de Coral Gables. De quoi tomber sur les réseaux sociaux sur des images spectaculaires avec des propriétaires faisant tout pour sauver leur voiture d’exception coincée dans 10 centimètres d’eau par endroits.

Les séquences montrent entre autres une Ferrari F40 bâchée à la dernière minute, une McLaren 765 LT les quatre roues dans l’eau, une Voisin provoquant des vagues sur son passage ou encore une Porsche 918 Spyder boueuse. Des situations insolites auxquelles les autos de ce genre ne sont pas confrontées dans leur quotidien ouaté des garages chauffés et des collections privées.

Une clôture qualifiée de désastreuse

Sur place, les avis négatifs ne manquaient pas concernant la fin de l’événement. L’organisation a maintenu l’intégralité du programme pendant que des exposants quittaient prématurément les lieux pour éviter d’endommager leur matériel et leurs véhicules.

