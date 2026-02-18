À plus de 90 ans, ce couple fan de Porsche craque pour un Macan
Il n’est jamais trop tard pour se lancer dans l’achat d’une Porsche. La preuve avec ce couple de nonagénaires désormais propriétaire d’un SUV Macan acheté dans une concession anglaise du constructeur.
Rêver de rouler en Porsche n’est pas réservé qu’aux jeunes, jeunes actifs ou nouveaux retraités. Outre-Manche, un couple de nonagénaires se fait un petit plaisir automobile avec un Macan pour une occasion très spéciale : l’anniversaire de leurs 70 ans passés ensemble. Un événement immortalisé par le concessionnaire.
Les clichés partagés sur la toile montrent Derek Evans 92 ans et sa femme Audrey Evans âgée de 94 ans à bord de leur véhicule surélevé germanique. L’homme déclare pour l’occasion : « on a toujours regardé le Macan avec envie puis on s’est dit : pourquoi pas maintenant ? On trouve qu’il y a quelque chose de spécial lorsqu’on possède une Porsche. On a le sentiment de faire partie d’une sorte de club génial. »
Une déclinaison assez sage
Le modèle retenu par le couple concerne un Porsche Macan standard quatre cylindres 2,0l turbo de 265 chevaux pour 400 Nm de couple. Une mécanique qui permet déjà au SUV de tomber le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 232 km/h. Une version raisonnable qui offre malgré tout des prestations dynamiques plus intéressantes que celles des concurrents du segment premium.
