Mais que vient faire la Renault Talisman dans le Top 10 des voitures les plus volées (où vous trouverez aussi votre SUV)?

La bonne nouvelle pour commencer : les vols de voitures ont baissé de 6% l’an dernier, avec 44104 évènements répertoriés par France Assureurs, l’organisme qui fédère la quasi-totalité des entreprises du secteur. Il n’en demeure pas moins que plus de 120 véhicules disparaissent tous les jours, pour être soit maquillés et revendus, souvent à l’étranger, soit débités pièce par pièce.

La première des mauvaises nouvelles est que les voleurs restent focalisés sur les modèles de grande diffusion, ainsi que vous pouvez le découvrir à la lecture du Top 10 des voitures favorites des voyous, qui sont tous des modèles de large diffusion :

1. TOYOTA RAV4V

2. HYUNDAI TUCSON IV

3. TOYOTA C-HR

4. Renault MÉGANE IV

5. RENAULT TALISMAN

6. PEUGEOT 508 II

7. PEUGEOT 5008 II

8. CITROËN DS7 CROSSBACK

9. PEUGEOT 3008 II

10. RENAULT CLIO IV

Trois SUV composent donc le podium, modèles réputés fiables et manifestement faciles à dérober. Des modèles particulièrement prisés à l’export et qui, une fois dotés d’une nouvelle identité, changent très facilement de main. Le fait que les deux Toyota mentionnées soient disponibles avec des motorisations hybrides, et donc de catalyseurs très prisés des trafiquants de pièces détachées, les rend encore plus sujet aux convoitises.

La présence de trois Renault dans le Top 10, les Mégane IV, Talisman et Clio, s’explique par le fait que "les véhicules les plus volés sont ceux qui sont les plus recherchés lors de la revente", ainsi que l’explique France Assureurs.

Et si elle est peu répandue et n’est pas à proprement parler une star de l’occasion, la Talisman a la réputation d’être facile à voler, comme la plupart des Renault. La standardisation des pièces au sein des groupes automobiles fait que cette paisible berline, une fois désossée, peut alimenter le juteux marché des pièces détachées. De l’argent facilement gagné, en somme !

Les productions du groupe Stellantis sont elles aussi des cibles de choix, avec des Peugeot 508, 5008 et 3008 très prisées à l’export. La définition plus luxueuse du DS7 Crossback aiguise les appétits, et comme ce modèle repose sur la même base technique que ses cousins Peugeot, les modes opératoires sont identiques.

Rappelons que les effractions au pied de biche ou à la vitre cassée ont laissé place au vol électronique, ou mouse jacking, (70% des cas), grâce à des outils disponibles sur le web ou sur le darknet. La panoplie du petit voleur se compose ainsi d’un coussin d'air, permettant d'ouvrir la portière, d’un brouilleur empêchant la fermeture de la porte (d’où l’importance de vous assurer du bon verrouillage de votre voiture avant de vous en éloigner), d’une attaque relais avec copie du signal de la clé (pour éviter cela, il est important de glisser celle-ci dans une boîte en métal la nuit à votre domicile), ou bien encore d’une clé universelle (ou "bump key").

Trois départements concentrent 18% des vols : 7,6% dans les Bouches du Rhône, 6% dans le Nord, et 4,5% pour le Rhône. Et 14 départements concentrent plus de la moitié des vols. « Les acteurs sont des réseaux criminels multiactivités », détaille Benoît Leclair, directeur d’Argos, organisme professionnel de l’assurance spécialisé dans la lutte contre le vol. Moins de 40% des véhicules dérobés sont retrouvés.