Contrôlés par les forces de l’ordre, des moniteurs d’auto-école étaient en infraction avec le code de la route

Depuis longtemps, les pratiques frauduleuses de certains professionnels des autos-écoles et de l’examen du permis de conduire sont dans le collimateur de la justice. Il y a dix ans, déjà, on recensait en France des opérations pendant lesquels de très graves abus étaient découverts : des permis de conduire obtenus de façon fallacieuse, par exemple, permettant à des candidats d’accéder au précieux papier rose en payant grassement des autos-écoles elles-mêmes de mèche avec des examinateurs et des personnes administrant les dossiers.

Comme le rapportent les journalistes du Parisien, ces fraudes parmi les professionnels de l’apprentissage de la conduite restent un vrai problème en France et notamment en région parisienne : le 4 février dernier, par exemple, des gendarmes faisaient une descente au centre d’examen de Gonesse dans le Val d’Oise où un homme a fait l’objet d’une procédure pour « exercice illégal de la profession d’enseignement à la conduite » et où trois véhicules d’autos-écoles ne possédaient pas de papier de contrôle technique en règles.

Un moniteur d’auto-école sans permis

Ce mardi 10 février, un autre contrôle des gendarmes accompagnés de policiers a eu lieu à Beaumont-sur-Oise toujours dans le Val d’Oise. Et là encore, ils ont constaté de graves infractions de la part de certains professionnels du milieu.

Ils ont notamment eu la surprise de découvrir qu’un moniteur exerçait sans posséder son permis de conduire, ce qui pose bien évidemment un sacré problème lorsqu’on conduit tous les jours dans la circulation avec un élève à ses côtés et pas d’assurance en cas d’accident grave !

Ils ont aussi découvert deux véhicules ne possédant tout simplement pas de carte grise, avec des verbalisations effectuées sur-le-champ.

Bientôt la conduite accompagnée dès 14 ans ?

Rappelons que l’examen du permis de conduire est désormais accessible à partir de 17 ans en France pour les candidats et que des autos-écoles militent pour que la conduite accompagnée devienne légale pour les élèves à partir de l’âge de 14 ans. Ce qui, théoriquement, nécessiterait d’augmenter les effectifs des professionnels de l’apprentissage de la conduite et donc avec ça, le risque de fraudes. Inversement, la décision récente du gouvernement de ne plus permettre le financement de l’apprentissage au permis de conduire via le CPF va limiter mécaniquement le nombre de candidats.