Le futur break familial de Dacia donne ses premiers indices avant sa révélation le 10 mars prochain
La marque roumaine présentera très bientôt un inédit break familial. En attendant de découvrir ses lignes, voici son nom : Striker.
« Très imagé, il prend racine dans les années 80. Il évoque la puissance et l’efficacité du geste de celui qui fait tomber les quilles au bowling ou celui qui fait bouger les lignes », voici comment débute le communiqué Dacia pour dévoiler le nom de son nouveau bébé.
Il s’agit du Striker, un nom qui possède un air de famille évident avec les Duster, Jogger et Bigster. L’image communiquée par la marque ne laisse rien deviner, ou presque, sur les lignes de ce qui deviendra très vraisemblablement un break du segment C.
Les dires du directeur de la performance produit, Patrice Lévy-Bencheont, il y a quelques mois ne laissent que peu de doutes : « Une part importante du segment C est constituée de personnes qui ne sont pas adeptes des SUV et recherchent une position de conduite plus basse, un véhicule plus efficient et moins ostentatoire ».
Un break sexy ?
Comment ce nouveau break se positionnera-t-il face au Jogger ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il misera très certainement sur une ligne plus dynamique et agréable à l’œil que le Jogger, aux allures plus proches de celles d’un utilitaire. Surtout, Dacia pourrait l’équiper du hayon électrique ou du toit ouvrant pour séduire davantage. Il cachera également sous son capot les mécaniques hybrides déjà vues sur le Bigster.
Ce nouveau break de 4,60 m de long environ sera officiellement dévoilé le 10 mars prochain, et son prix d’attaque devrait avoisiner 25 000 €.
