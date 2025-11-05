Dacia veut renforcer sa présence sur le segment C avec un break en préparation

Il semble que l’accueil réservé au Bigster, le premier modèle du segment C de Dacia, a donné des idées au constructeur. Pour la nouvelle patronne de Dacia, Karin Adt : « Notre principal marché est actuellement le segment B, mais nous proposons également des modèles sur le segment A et nous avons fait nos premiers pas sur le segment C avec un succès remarquable grâce au Bigster ».

« Une part importante du segment C est constituée de personnes qui ne sont pas adeptes des SUV et qui recherchent une position de conduite plus basse, un véhicule plus efficient et moins ostentatoire », voilà ce qu’a également indiqué Patrice Lévy-Bencheton, le directeur de la performance produit auprès de nos confrères d’Autocar.

Si le genre SUV rencontre un succès incontestable, certains restent attachés au break traditionnel, confortable, pratique et très logeable. Il existe bien sûr le Jogger dans la gamme, mais Dacia compte bien enfoncer le clou et prendre sa part du marché avec une recette équivalente au Bigster : un équipement plus riche (hayon électrique, toit ouvrant…) et un prix plus proche du segment inférieur.

Bientôt trois modèles du segment C ?

Tout le monde s’accorde à s’attaquer à ce segment, Franck Marotte, le directeur marketing, précise que « la berline compacte est probablement le segment où les prix ont augmenté ces cinq dernières années. On observe une hausse considérable des mensualités et des prix. »

C’est ainsi qu’une nouvelle Dacia viendra chercher des poux aux Seat Leon ST et autre Skoda Octavia Combi, avec un prix d’attaque de 25 000 € environ, comme le Bigster.

Ce nouveau break, d’une longueur de 4,60 m environ (donc proche du Bigster avec ses 4,57 m), sera lancé dans les prochains mois, toujours d’après nos confrères britanniques. Mais ce n’est pas tout puisqu’un troisième modèle devrait gonfler les rangs du segment au sein de la gamme roumaine.