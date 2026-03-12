Le géant chinois Chery, premier exportateur automobile du pays, intensifie son offensive sur le marché français en ce printemps 2026. Après l’introduction de Jaecoo, le groupe déploie désormais sa marque jumelle, Omoda, positionnée sur un créneau plus « chic » et crossover. Si les deux entités partagent les mêmes chaînes de production et des bases techniques communes, elles visent des publics distincts : là où Jaecoo joue la carte du baroudeur, Omoda mise sur un design plus urbain et une présentation valorisante pour s’attaquer au marché hexagonal, l’un des plus complexes d’Europe en raison de sa fiscalité exigeante. Cette stratégie marketing vise à élargir le spectre de ses clients en proposant d’habiller la même voiture d’une paire de baskets ou de chaussures de randonnée.

Une marque deux lignes de produits

Le premier pilier de cette stratégie repose sur l’Omoda 7, un SUV compact de 4,66 m qui entre en concurrence directe avec les Peugeot 3008 et Citroën C5 Aircross, mais surtout face aux MG EHS et BYD Seal U. Esthétiquement, il se distingue par des lignes douces, des optiques en amande et une calandre trapézoïdale originale. À bord, l’accent est mis sur la technologie avec une dalle centrale de 15,6 pouces et une finition « Premium » généreuse incluant un toit panoramique, un système audio Sony et des sièges ventilés. Sous le capot, son système hybride rechargeable, le même que celui du Jaecoo 7, offre 279 ch et plus de 90 km d’autonomie électrique. Son rayon d’action total de 1 200 km grâce à un réservoir en carburant bien dimensionné. Le tout est complété par un coffre familial de 537 litres.

L’habitacle est très classique. La planche de bord est dominée par un immense écran central de 15,6 pouces, complété par une instrumentation numérique de 8,88 pouces. La finition Premium pousse le curseur du confort très haut avec un écran coulissant, un toit panoramique et un système audio Sony à 8 haut-parleurs. Indubitablement, la présentation est valorisante. L’équipement l’est aussi, puisque cette version haut de gamme embarque des sièges avant chauffants, ventilés et à réglages électriques, une caméra à 540 degrés ou encore un chargeur à induction ventilé de 50 W.

L’Omoda 7 met à profit ses dimensions importantes (4,66 m) pour offrir un intérieur spacieux et un coffre bien dimensionné (537 litres) pour un usage familial. Sous le capot, le constructeur chinois mise sur la technologie SHS (Super Hybrid System) qui combine un quatre cylindres essence et deux moteurs électriques intégrés à une transmission DHT, développant une puissance cumulée de 279 ch. L’argument : une autonomie 100 % électrique dépassant les 90 km en cycle WLTP, ce qui permet de couvrir la majorité des trajets quotidiens sans émissions. L’autonomie totale peut grimper jusqu’à 1 200 km.

Omoda 9 : le défi premium

Plus haut dans la gamme, l’Omoda 9 SHS-P marque l’entrée du constructeur sur le segment D-SUV avec des prétentions premium. Ce modèle imposant de 4,78 m mise sur un arsenal technologique de pointe, incluant des poignées affleurantes, un double écran de 12,3 pouces et un affichage tête haute en réalité augmentée. À l’intérieur, l’Omoda 9 joue la carte du confort et du luxe. La planche de bord accueille un double affichage numérique composé de deux écrans de 12,3 pouces, compatibles sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. La dotation technologique est pléthorique : affichage tête haute à réalité augmentée, vision panoramique à 540°, mises à jour à distance (OTA) et assistant vocal.

Le confort est renforcé par une suspension à amortissement variable (CDC) et une sellerie en cuir. Cependant, ce luxe s’accompagne d’un poids important de 2 270 kg, ce qui engendre un malus au poids d’environ 10 000 € sur le marché français, un facteur que les acheteurs devront prendre en compte malgré des émissions de CO2 officiellement basses. L’Omoda 9 reconduit le système « Super Hybrid System » (SHS) combinant un moteur 1.5 TGDI essence de 143 ch à trois moteurs électriques. L’ensemble développe une puissance cumulée impressionnante de 537 ch (395 kW) pour un couple de 650 Nm. Cette cavalerie, envoyée aux quatre roues via une boîte automatique DHT à trois rapports, permet au SUV d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes.

Jusqu’à 145 km d’autonomie en mode électrique : l’un des points forts de ce modèle réside dans sa batterie lithium-ion fournie par CATL. Avec une capacité brute de 34,46 kWh, elle permet à l’Omoda 9 de revendiquer jusqu’à 145 km d’autonomie en mode 100 % électrique (cycle WLTP), l’une des valeurs les plus hautes du marché actuel. En mode hybride, l’autonomie totale théorique grimpe à 1 100 km. Pour la recharge, le SUV accepte 6,6 kW en courant alternatif (AC) et jusqu’à 70 kW sur les bornes rapides (DC), permettant de récupérer 80 % d’énergie en environ 25 minutes.