Ce célèbre collectionneur Porsche veut simplifier sa folle passion pour la marque et vend quelques voitures

À partir de combien de véhicules une collection est-elle trop lourde à gérer ? Pour le célèbre collectionneur Magnus Walker, une trentaine, c’est trop. Après l’accumulation de nombreuses Porsche grâce au succès de son ancienne marque de vêtements Serious Clothing portée par des stars telles que Madonna ou Alice Cooper, il est temps pour Magnus d’alléger son parc.

Selon ses propos, l’idée derrière cette vente consiste à rendre plus simple la gestion de ses véhicules. Avec une collection de près de 31 Porsche à Los Angeles, ses voitures deviennent d’après lui trop envahissantes. L’homme préfère posséder moins d’autos afin d’en profiter plus sereinement. Résultat : 18 sportives passeront prochainement sous le marteau des enchères.

Des modèles variés

RM Sotheby's se chargera d’adjuger les véhicules sans prix de réserve du 18 au 25 mars prochain. Pour les fans de Magnus Walker, il y en a pour tous les goûts et budgets. Les voitures les plus abordables concernent des Porsche 924, 944 et 928 dès 10 000 dollars tandis que la plus rare Porsche 911 Carrera 2,7l est estimée avec une fourchette allant de 200 000 dollars à 250 000 dollars. Des miniatures, des montres et des accessoires Porsche Design font également partie de la vente. Rendez-vous sur le site de RM Sotheby's pour découvrir tout ça.