MG présente cette fois un très gros SUV hybride rechargeable à la vocation low-cost

Enseigne appartenant au géant chinois SAIC depuis la faillite de Rover, Mg était la marque de l’Empire du Milieu la mieux implantée sur le marché automobile européen en 2025 avec plus de 300 000 voitures neuves écoulées.

Mais BYD pousse très fort pour battre son rival de chez SAIC sur le marché du Vieux Continent. Sur le premier mois de l’année 2026, les deux enseignes étaient au coude-à-coude d’après les données de l’ACEA sur les ventes. BYD s’est très rapidement développé depuis l’année dernière grâce à de nouveaux véhicules hybrides rechargeables, désormais proposés beaucoup moins cher qu’au moment des débuts de cette marque en Europe avec ses modèles 100 % électriques.

Et maintenant, un très gros SUV hybride rechargeable chez MG

Outre l’arrivée de nouveaux modèles électriques (MG4 restylée et MGS6) au potentiel sans doute moins important que celui de ses hybrides simples à bas coût (MG3 et ZS Hybrid + principalement), MG présente le MGS9 avant son introduction sur le marché européen dans quelques semaines.

Il s’agit d’un très gros SUV hybride rechargeable basé sur le Roewe RX9 commercialisé en Chine depuis 2023 (4,98 mètres de long), disponible là-bas avec un quatre cylindres essence turbo de 242 chevaux.

En Europe, ce nouveau MGS9 utilisera un groupe motopropulseur hybride rechargeable composé d’un bloc essence de 1,5 litre, d’un moteur électrique et de batteries de 24,7 kWh de capacité. Il sera probablement proche de celui du MG EHS (272 chevaux et 21,4 kWh de capacité de batterie pour rappel) et permettra d’après MG d’atteindre les 100 km d’autonomie en conduite 100 % électrique.

Moins de 40 000€ ?

Ce sera le premier modèle à sept places de MG et si le constructeur parvient à afficher un prix canon (disons sous les 40 000€ après remise), il possède probablement de quoi atteindre de gros volumes et épauler son petit frère l’EHS. Pour l’instant, BYD ne dispose que d’un SUV 100 % électrique du côté des modèles à 7 places, le Tang qui reste très peu diffusé sur le marché européen. Rendez-vous au mois d’avril pour connaître son prix français et l’ouverture des commandes.