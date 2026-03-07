Sa Porsche vendue comme neuve était en réalité la voiture de formation des techniciens

Craquer pour une sportive neuve permet la plupart du temps de prendre la route sans se soucier de sa vie passée ni du bon entretien par les précédents propriétaires. Une quiétude que le client d’une Porsche 911 GT3 affichée comme neuve aux États-Unis avec 55 kilomètres au compteur n’aura pas avec de multiples problèmes sur sa belle Allemande et une très mauvaise surprise au moment d’ouvrir la boîte à gants.

Nos confrères de la publication Automotive News rapportent sur la toile un récit surprenant au sujet de cette sportive de renom. En effet, peu de temps après la réception du véhicule, une première lourde panne électrique apparaît. Un technicien de la marque se penche sur le problème et découvre que plusieurs pièces semblent avoir été démontées puis remontées par le passé. Un autre centre Porsche examine l’auto et constate qu’une partie des éléments du châssis affichent le même état. Une hypothèse fait surface : cette 911 annoncée comme ancien véhicule de présentation et marketing a en réalité servi à former des techniciens.

Un autocollant absent de la vitre

Quand une Porsche neuve est livrée, un autocollant se situe habituellement sur une vitre latérale. Dans le cas de cette GT3, le vendeur indique le jour de la remise des clés qu’il n’a jamais été présent. Plus tard, le propriétaire tombe sur celui-ci dans la boîte à gants. À bout, l’homme entame une procédure pour rendre l’auto mais Porsche fait appel. De quoi le bloquer avec cette 911 en panne en attendant une nouvelle décision de justice.