Honda prend une décision choquante qui va lui coûter des milliards et annule au dernier moment ses voitures électriques très osées

C’était en janvier 2025. Après avoir étudié de près un prototype au Japon l’année précédente, nous étions au CES de Las Vegas pour découvrir les futures voitures électriques de Honda. Affichant un design particulièrement audacieux, les 0 Saloon et 0 SUV devaient arriver sur le marché d’ici la fin de l’année 2026 dans leurs versions défintiives et marquer enfin l’arrivée d’une technologie de pointe sur les autos électriques de la marque. Elles allaient aussi inaugurer une toute nouvelle plateforme intégrant une conception de type « SDV » (« software-defined vehicle »).

Mais un énorme coup de théâtre vient de toucher le constructeur japonais : il annonce aujourd’hui l’annulation pure et simple de la commercialisation de la 0 Saloon et du 0 SUV, alors que ces modèles avaient déjà bien avancé sur le plan de la conception. Honda annule aussi le nouvel Acura RSX, un modèle électrique qui devait être vendu aux Etats-Unis.

« Ces voitures électriques auraient engendré des pertes financières énormes »

Dans son communiqué officiel, Honda estime que la commercialisation de ces voitures lui auraient fait perdre trop d’argent à cause d’une évolution très défavorable du marché : « la production et la vente de ces trois véhicules, dans le contexte actuel où la demande en voitures électriques baisse sensiblement, aurait débouché sur des pertes financières trop importantes sur le long terme », est-il écrit.

Les décisions de l’administration Trump, qui fait tout pour favoriser les voitures thermiques depuis le début de l’année 2025, sont naturellement pointées du doigt par Honda.

Honda se prépare à des pertes monstrueuses

En conséquence de cette décision, Honda prévoit des pertes énormes dans ses prochains exercices fiscaux : entre 930 et 1 270 milliards de yens sur l’exercice 2026 et encore 1 200 milliards de yens en 2027. Soit, au total, potentiellement plus de 8 milliards de dollars de pertes !

Alors qu’il misait initialement sur de bons bilans, Honda se prépare donc à terminer l’exercice fiscal 2026 dans le rouge.

La famille « Honda 0 » devait à l’origine comprendre sept véhicules électriques de nouvelle génération, reposant sur cette fameuse nouvelle architecture et répondant à une philosophie de conception inédite chez la marque. Il s’agit tout simplement d’un choc industriel majeur pour le constructeur japonais.