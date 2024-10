Comment Honda compte revenir dans la course aux voitures électriques avec ses modèles "0"

Honda a déjà fait une première incursion dans le monde de l'électrique, avec ses modèles "E", petite citadine ultra-mignonne, et e:Ny1, son SUV mi-urbain/mi-compact. Mais ce coup d'essai était timide, sans grande conviction. Et sans grand résultat d'ailleurs... Les ventes n'ont pas été au rendez-vous, et c'est un euphémisme, pour la E, rapidement arrêtée, et le e:Ny1 suit la même tendance, particulièrement en France, où la part de marché de Honda est de toute façon loin d'être à la hauteur des qualités intrinsèques redoutables de la marque.

Mais il est un autre fait, désormais incontournable. Le marché automobile va s'électrifier, de plus en plus. Une tendance de fond portée par les différentes échéances de disparition du thermique de par le monde. Enfin, le monde occidental pour être précis, pour l'instant.

Et si Honda, comme Toyota d'ailleurs, va continuer à porter beaucoup d'efforts et d'attention au marché des voitures hybrides, historique chez eux, la marque a décidé de porter un grand coup du côté du VE, en investissant massivement dans une nouvelle plateforme, de nouveaux outils de production et façon de fabriquer inédites.

Et elle a décidé de le faire savoir, en invitant tout le gratin de la presse automobile mondiale au cœur même de son pays d'origine, le Japon. Caradisiac en était, évidemment.

En guise de support de communication principal, le concept Honda 0 "Saloon", que nous avions déjà pu découvrir au CES de Las Vegas au mois de janvier dernier. Point de départ de leur explication de texte, watts et intelligence artificielle...

Une nouvelle plateforme pour une flopée de nouveaux modèles

La seconde offensive du constructeur japonais, bien plus lourde, sur le marché du VE, débutera dès 2025, avec la commercialisation d'une grande berline que le concept Honda 0 Saloon préfigure dans les grandes lignes.

Les principes de base tiennent en trois mots : "Thin, light, and wise". Thin pour le pack de batterie, que le constructeur s'est appliqué à affiner au maximum. Il est le plus large possible, mais moins haut (12 cm) afin de préserver au maximum l'espace pour les passagers, tout en ayant la possibilité de ne pas produire que des SUV. Honda affirme pouvoir sortir des VE qui font moins de 1,40 m sous la toise. Ce qui est effectivement bas, au bénéfice de l'aérodynamisme, donc de l'efficience.

Pourtant, le plan produit démontre que ces derniers auront la part belle dans cette future gamme 0, qui comptera 7 membres en 2030, dont... 5 SUV. La capacité annoncée pour ces batteries est comprise entre 80 et 90 kWh. Et Honda reste prudent sur les autonomies, en annonçant 300 miles pour le premier modèle à sortir, la berline. Ce qui fait un peu moins de 483 km. On a vu (beaucoup) mieux, avec moins de kWh...

Light pour, évidemment, légèreté. En adoptant de nouvelles méthodes de production, en réduisant la taille des composants (moteurs, convertisseurs, et les épaisseurs de certaines zones du châssis, Honda annonce un gain de 100 kg sur la plateforme par rapport aux modèles existants. Mais la comparaison est difficile, ces derniers étant plus petits que ce qui va arriver.

Enfin, Wise, qui signifie "sage, judicieux, ou savant", est là pour exprimer le fait que la marque veut créer une plateforme et des modèles intelligents, sans exubérance superflue. Cela exprime aussi tout le contenu technologique qui sera potentiellement présent, nous y revenons plus bas dans cet article. On peut aussi inclure dans ce principe le fait de laisser le plus de place possible à l'humain, et le moins possible à la machine. Dans cette optique, l'encombrement des nouveaux moteurs électriques a été réduit. Deux "e-machines" ont été développées. L'une de 180 kW, l'autre de 50 kW, pouvant être mixées à loisir entre train arrière et train avant. Les futures 0 feront donc entre 180 kW et 360 kW de puissance, et seront soit propulsion, soit 4 roues motrices. Et le placement des moteurs, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière est étudié pour laisser le plus de place possible au volume habitable.

Seront donc lancés entre 2025 et 2030 7 modèles. En 2025 une berline, un SUV familial et un SUV d'entrée de gamme. En 2026, un gros SUV à 3 rangées de sièges fera son entrée. En 2027, ce sera au tour d'un SUV compact. Puis en 2028, un plus petit modèle sera commercialisé, tandis qu'en 2029 ou 2030, ce sera enfin au tour d'une berline compacte. Ces sept modèles s'inscriront dans un plan produit qui prévoit le lancement de 30 modèles en tout, au niveau mondial bien sûr. En France, nous n'aurons pas tout...

De nouvelles méthodes de production pour réduire les coûts et le poids

Avec cette gamme 0, Honda revoit aussi ses méthodes de production. Elles seront appliquées d'abord dans l'usine américaine de Marysville, dans l'Ohio, où sera fabriquée la 0 "Saloon" (le nom n'est bien sûr pas définitif). Puis étendues à l'usine canadienne d'Alliston dans l'Ontario, et enfin aux usines japonaises.

Des méthodes qui sont actuellement testées et validées justement au Japon, dans les installations de Tochigi. On y découvre comment le "mega-casting", une technique de moulage des pièces à haute pression (6 000 tonnes), permet de réduire le nombre de pièces drastiquement (de 40 à 3 pour le bac dans lequel sont installés les modules de batterie par exemple). Mais que c'est moins coûteux de 40 % que le "giga-casting" (moulage haute pression à 10 000 tonnes).

On y découvre une nouvelle méthode de soudure entre elles des différentes pièces : le 3D FSW, pour "friction stir welding" (soudage par friction malaxage). Nouvelle pour Honda, mais déjà expérimentée dans l'industrie à plus petite échelle (tout comme le mega-casting existe évidemment déjà, en particulier chez Tesla, qui a été précurseur).

Les techniques de soudure des éléments de caisse en blanc sont également innovantes, avec la possibilité de souder entre elles des tôles de différentes épaisseurs. Sans rentrer dans les détails techniques, il s'agit d'une technique CDC (Constant DC Chopping) qui à l'aide d'un onduleur inédit, permet de contrôler la température et la durée de la soudure, en utilisant plus de puissance, et en optimisant les temps de pause entre chaque soudure. Effet positif collatéral, la disparition des étincelles lors de la soudure. Cette technique est en tout cas une première mondiale.

Les flux de production seront aussi gérés par de l'intelligence artificielle. Le but étant d'optimiser les flux, de réduire les aléas de production lorsqu'un morceau de la chaîne est à l'arrêt (ce qui pouvait arrêter la production avant ne l'arrêtera plus désormais) en utilisant une production par "cellules" parallèles et non "en ligne".

Le but final étant, bien entendu, de réduire les coûts de production, et d'éviter les arrêts.

Des innovations technologiques jamais vues, et l'IA en guest star

Des innovations donc côté production, ce que tous les constructeurs essayent de mettre en place, mais des innovations, et des idées aussi côté technologies embarquées dans les futurs modèles de la gamme 0.

Ainsi, nous pouvons citer, entre autres exemples, la reconnaissance faciale avec prédiction de comportement. Des caméras situées derrière le pare-brise ou dans les montants de porte vous verront arriver. Permettront le déverrouillage de la voiture en cas de reconnaissance d'une personne "autorisée". Mieux, si vous arrivez seul, la porte conducteur s'ouvrira automatiquement, si vous arrivez avec un enfant dans les bras, c'est la porte arrière qui s'ouvrira, avant que la porte conducteur fasse de même. Et si vous arrivez avec une poussette, c'est le coffre qui s'ouvrira également.

Autre exemple de l'apport de l'intelligence artificielle, une caméra pourra scruter l'habitacle en permanence. Et le système embarqué (pas d'analyse déportée dans le cloud) pourra analyser les personnes présentes, leur nombre, si un animal est présent ou pas. Il sera capable d'analyser les expressions faciales et donc l'humeur des occupants, leur niveau de stress. Et pourra en conséquence proposer des suggestions sur l'écran multimédia : "se rendre dans un restaurant qui accepte les chiens", "écouter de la musique apaisante", "trouver le lieu idéal pour se reposer".

C'est à la fois intéressant, mais aussi, à notre sens, parfaitement flippant.

Dernière possibilité dont nous voulions vous parler : le partage de trajet en réalité virtuelle avec des amis. En effet, la technologie embarquée dans ces futurs modèles (pas tous probablement, et certainement en option le plus souvent), permettra de partager son trajet avec des amis restés chez eux. Il suffira pour cela d'enfiler chez soi un casque de réalité virtuelle (VR) et de se connecter à la voiture. Là, les caméras présentes vous feront vivre la scène, comme si vous étiez dans la voiture en compagnie de vos amis.

Une façon de voyager sans se déplacer. Et si là encore l'idée est intéressante, on perd au passage tout le sel du vrai voyage. Tout en risquant le mal des transports même à domicile !

Nous avons pu essayer un "mulet" prototype !

La production de ces futurs modèles n'a pas encore commencé. Les ingénieurs Honda en sont au stade des "mulets". Il s'agit de tester plateforme et moteurs, mais en les planquant sous des carrosseries déjà connues. En l'occurrence, nous avons pu faire quelques tours de roues au volant d'une "banale" Accord, et d'un non moins banal CR-V.

Bien sûr, certains détails trahissent que les dessous ne sont pas ceux habituels, comme la présence d'une trappe de recharge, et de certains camouflages. Dans l'habitacle, des écrans d'ordinateurs analysent accélérations, angle du volant, freinages...

Mais le comportement, nous a-t-on assuré, se rapproche déjà de ce que sera celui des modèles définitifs. Seule la direction, qui sera "by wire", c'est-à-dire sans liaison mécanique, était absente, remplacée par une bonne vieille et fiable crémaillère.

Très sincèrement, difficile de vous en dire beaucoup. Nous avons pu faire 3 tours d'un petit circuit de test, sans pouvoir dépasser les 90/95 km/h. Cinq petites minutes de roulage, qui nous ont toutefois permis de constater que le silence à bord est assuré, que le freinage est puissant, et que les performances ne sont PAS en rapport avec les minimum 180 kW présents (245 ch), mais les modèles étaient certainement bridés.

Et la qualité des trains roulants était difficile à juger sur circuit, mais il semble, surtout sur le C-RV, que c'est plutôt typé confort, avec un peu de sécheresse en compression, mais trop de souplesse en détente. Des variables qui pourront d'ailleurs encore changer.

Bilan. Honda met le paquet actuellement, c'est un fait. Ils ont du retard à rattraper, c'est un autre fait. Mais ils semblent avoir pris cette fois-ci sérieusement le train de l'électrique en marche, en réfléchissant à des manières innovantes de concevoir et produire leurs futures autos. Reste une question. En découvrant toutes les technologies et équipements que pouvaient intégrer ces futures autos, nous n'avons pu nous empêcher de penser prix. Dans un monde où justement les voitures électriques sont définies comme trop chères, Honda nous a donné à voir des modèles qui seront probablement, s'ils intègrent tous les équipements possibles et donc on nous a fait la promotion, affichés à des tarifs très élevés ! Et donc pas forcément accessibles à tous.

Heureusement que dans le même temps, la marque nous a assuré ne pas abandonner du tout ses autres modèles, et les hybrides en premier lieu, qui s'ils ne sont pas donnés, sont tout de même plus abordables.