Il endommage une Ferrari, puis prend la fuite

Percuter la voiture d’un inconnu n’a rien de très agréable. Mais il est possible de faire bien pire avec une suite d’événements très spécifique. La preuve avec cette vidéo montrant un homme au volant d’une berline musclée bien embêté après un dérapage totalement raté sur la voie publique à Miami.

Le court clip partagé sur le réseau social Instagram montre un boulevard sur lequel une Ferrari SF90 est paisiblement stationnée. Un automobiliste déterminé à divertir les passants se lance dans un donut pour faire fumer les pneus de sa Mercedes C63 AMG. Hélas pour lui, rien ne se passe comme prévu. L’arrière de sa sportive allemande vient toucher la porte conducteur de la belle italienne garée le long du trottoir. Pour ne rien arranger et plutôt que de faire face au problème, il écrase ensuite l’accélérateur pour disparaître. Un détail : tout est filmé.

Une enquête en cours ?

Nul doute que le propriétaire de la Ferrari SF90 n’en restera pas là. Grâce à la vidéo et les multiples caméras installées dans la ville de Miami, la police et les assurances trouveront sans doute la trace du conducteur de la Mercedes C63.