Afin de faire face à une concurrence qui va s’étoffer, BMW prépare le lifting de son BMW iX1 pour sa seconde partie de carrière.

Derrière un camouflage en règle se cache le prochain Bmw iX1 restylé. Il s’agit d’un modèle qui plaît et qui a été vendu 8 900 exemplaires en 2025 sur le marché français. Cela lui a permis de se classer à la 48e place des modèles les plus vendus dans l’Hexagone, à quelques longueurs du BMW X1 qui occupe la 40e place avec 11 500 unités.

Mais face à une concurrence de plus en plus ambitieuse avec l’Audi Q4 e-tron et surtout le futur Mercedes GLA EQ, la marque munichoise s’est décidée à moderniser son Bmw Ix1 en lui offrant un gros restylage. Déjà, le modèle actuel a bénéficié il y a peu d’une amélioration de son autonomie grâce à quelques optimisations techniques, celles-ci lui permettent enfin de dépasser les 500 km (516 km WLTP) avec certaines versions.

L’autonomie devrait progresser

En plus de son style, le BMW iX1 devrait être modifié sur bien des plans. C’est qu’il a fort à faire dans la catégorie des SUV compacts haut de gamme face à un Audi Q4 e-tron qui atteint les 545 km d’autonomie (WLTP) et un futur SUV Mercedes GLA EQ qui grâce à l’adoption de la plateforme (MMA) 800 volts de la Mercedes CLA devrait devenir un champion de l’autonomie. On peut s’attendre à des batteries plus grosses pour le BMW iX1, afin qu’il affiche une autonomie supérieure, pas sûr en revanche que ce modèle puisse bénéficier d’une architecture 800 volts comme le iX3, il faudra sans doute pour cela attendre la prochaine génération qui devrait disposer de la plateforme « Neue Klasse ». Pour la puissance sous le capot, ce devrait être statu quo, avec en entrée de gamme 204 ch, puis une version xDrive de 313 ch.

Habitacle repensé et copié sur celui du BMW iX3

Au niveau de l’habitacle, il faut s’attendre à des surprises, car le BMW iX1 restylé va copier le mobilier du BMW iX3 et lui emprunter le système iDrive panoramique, avec un grand écran central de 17,9 pouces de diagonale et un bandeau digital courant sur toute la largeur de la planche de bord, juste en dessous du pare-brise. Mais ce qui va marquer plus les esprits et frapper au premier coup d’œil, c’est le design extérieur du modèle. Le BMW iX1 va en effet se plier à la nouvelle identité stylistique de la marque à l’hélice, à savoir le style « Neue Klasse » afin de devenir un presque clone du BMW iX3 qui a inauguré ce nouveau design. Malgré le camouflage du prototype, on distingue l’ensemble calandre projecteurs qui constitue l’une des principales évolutions de ce nouveau design. À l’arrière, le changement sera moins important, mais devrait être assez visible au premier coup d’oeil.