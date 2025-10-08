Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes Gla

Sur la route, la future génération du Mercedes GLA profite des rayons du soleil automnal.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

6  

SCOOP – Chez Mercedes, on entend bien renouveler les modèles emblématiques de la marque et leur permettre de rouler encore avec des moteurs thermiques, mais aussi avec des motorisations 100 % électriques. C’est le cas de la future génération du Mercedes GLA qui sera commercialisée l’an prochain.

Sur la route, la future génération du Mercedes GLA profite des rayons du soleil automnal.

Pour Mercedes, l’entrée de gamme de la marque sera double. D’un côté, il y aura le coupé quatre portes Mercedes CLA, dont la nouvelle génération est d’ores et déjà commercialisée avec des motorisations électriques et thermiques, ce nouvel opus est toujours décliné en Mercedes CLA Shooting Brake. De l’autre, on trouvera un nouveau SUV Mercedes Gla qui sera à la fois thermique et électrique.

Au passage, Mercedes devrait supprimer de sa gamme la berline Mercedes Classe A et le monospace Classe B. Devrait, parce qu’il semble que la marque de Stuttgart, si elle a déjà acté la fin de production du monospace Classe B, elle se pose des questions pour la Mercedes Classe A. Cette dernière réalise encore de bonnes ventes et pourrait voir sa carrière prolongée, on parle désormais de 2028 pour sa mise à la retraite.

Le nouveau Mercedes GLA affiche quelques centimètres supplémentaires pour atteindre 4,50 m de long. L’empattement est allongé pour une meilleure habitabilité. Reprenant la plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture) de la CLA, le GLA électrique se dotera des mêmes motorisations que le coupé quatre portes que ce soit en électrique comme en thermique.
Le nouveau Mercedes GLA affiche quelques centimètres supplémentaires pour atteindre 4,50 m de long. L’empattement est allongé pour une meilleure habitabilité. Reprenant la plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture) de la CLA, le GLA électrique se dotera des mêmes motorisations que le coupé quatre portes que ce soit en électrique comme en thermique.

GLA et EQA dans un même modèle : le GLA 3

En attendant que Mercedes confirme la poursuite de la production à Rastatt (Allemagne) de la Mercedes Classe A, la marque s’occupe dès maintenant de la nouvelle génération du SUV Mercedes GLA qui va être à la fois thermique et électrique. Pour le moment, Mercedes dispose dans sa gamme d’un modèle thermique Mercedes GLA et d’un modèle électrique Mercedes EQA. Demain il n’y aura plus qu’un modèle Mercedes GLA qui sera thermique et électrique. À l’image des Mercedes CLA et CLA Shooting Brake, le GLA 3 disposera des deux types de motorisation.

Le couple actuel des Mercedes GLA/Mercedes EQA se vend bien, Mercedes espère qu’avec la nouvelle génération qui fusionne les deux modèles, ce sera encore mieux. En plus des motorisations, le futur Mercedes GLA s’équipera des équipements de la CLA dont l’écran panoramique qui fait son petit effet dans l’habitacle du coupé quatre portes. 
Le couple actuel des Mercedes GLA/Mercedes EQA se vend bien, Mercedes espère qu’avec la nouvelle génération qui fusionne les deux modèles, ce sera encore mieux. En plus des motorisations, le futur Mercedes GLA s’équipera des équipements de la CLA dont l’écran panoramique qui fait son petit effet dans l’habitacle du coupé quatre portes. 

Une plateforme 800 volts pour faciliter la recharge

De la Mercedes CLA, le Mercedes GLA va prendre la plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture) et l’ensemble de ses motorisations électriques et thermiques. Lors de la présentation de ce modèle, le Mercedes GLA électrique sera mis en avant avec la plateforme d’architecture 800 volts qui va lui permettre des temps de recharge rapides (capacité de charge, jusqu’à 320 kW). Cette base technique moderne va aussi lui permettre d’utiliser des batteries de fortes capacités (jusqu’à 85 kWh nets), capables d’assurer une autonomie généreuse de 720 km. Le modèle électrique devrait être présenté en milieu d’année 2026, tandis que la version thermique hybride 48V (de 136 à 190 ch) arrivera en fin d’année 2026 pour un lancement commercial début 2027.

Sur cette vue on distingue les détails spécifiques des feux de série du futur GLA.
Sur cette vue on distingue les détails spécifiques des feux de série du futur GLA.

Photos (12)

Voir tout
6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mercedes Gla

Mercedes Gla

SPONSORISE

Actualité Mercedes

Voir toute l'actu Mercedes

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité