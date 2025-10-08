Sur la route, la future génération du Mercedes GLA profite des rayons du soleil automnal.

Pour Mercedes, l’entrée de gamme de la marque sera double. D’un côté, il y aura le coupé quatre portes Mercedes CLA, dont la nouvelle génération est d’ores et déjà commercialisée avec des motorisations électriques et thermiques, ce nouvel opus est toujours décliné en Mercedes CLA Shooting Brake. De l’autre, on trouvera un nouveau SUV Mercedes Gla qui sera à la fois thermique et électrique.

Au passage, Mercedes devrait supprimer de sa gamme la berline Mercedes Classe A et le monospace Classe B. Devrait, parce qu’il semble que la marque de Stuttgart, si elle a déjà acté la fin de production du monospace Classe B, elle se pose des questions pour la Mercedes Classe A. Cette dernière réalise encore de bonnes ventes et pourrait voir sa carrière prolongée, on parle désormais de 2028 pour sa mise à la retraite.

GLA et EQA dans un même modèle : le GLA 3

En attendant que Mercedes confirme la poursuite de la production à Rastatt (Allemagne) de la Mercedes Classe A, la marque s’occupe dès maintenant de la nouvelle génération du SUV Mercedes GLA qui va être à la fois thermique et électrique. Pour le moment, Mercedes dispose dans sa gamme d’un modèle thermique Mercedes GLA et d’un modèle électrique Mercedes EQA. Demain il n’y aura plus qu’un modèle Mercedes GLA qui sera thermique et électrique. À l’image des Mercedes CLA et CLA Shooting Brake, le GLA 3 disposera des deux types de motorisation.

Une plateforme 800 volts pour faciliter la recharge

De la Mercedes CLA, le Mercedes GLA va prendre la plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture) et l’ensemble de ses motorisations électriques et thermiques. Lors de la présentation de ce modèle, le Mercedes GLA électrique sera mis en avant avec la plateforme d’architecture 800 volts qui va lui permettre des temps de recharge rapides (capacité de charge, jusqu’à 320 kW). Cette base technique moderne va aussi lui permettre d’utiliser des batteries de fortes capacités (jusqu’à 85 kWh nets), capables d’assurer une autonomie généreuse de 720 km. Le modèle électrique devrait être présenté en milieu d’année 2026, tandis que la version thermique hybride 48V (de 136 à 190 ch) arrivera en fin d’année 2026 pour un lancement commercial début 2027.