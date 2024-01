En bref



SUV premium

Restylage

À partir de 44 540 €

Revu totalement en 2020, le SUV de Mercedes sera renouvelé à l’horizon 2025 sur la base d’une toute nouvelle plateforme prévue pour l’électrification. En attendant, cette seconde génération s’offre un restylage de milieu de vie. En tant que best-seller de la marque en France (12 429 exemplaires vendus en 2023) et brillant élève sur le marché européen, la prudence est de mise, pour le GLA, quant aux évolutions esthétiques.

dailymotion Essai vidéo - Mercedes GLA restylé (2024) : premier de la Classe

Sans surprise, ces dernières sont légères et calquées sur la gamme « compacte » de Mercedes où l’on retrouve les Classe A, B et CLA. Elles concernent le capot, le bouclier, la grille de calandre et l’arrivée de jantes inédites (4 nouveaux modèles disponibles). La signature lumineuse, avant et arrière, évolue discrètement.

A bord, les évolutions concernent davantage le contenu technologique que la présentation. La planche de bord est strictement la même, moderne et soignée dans sa conception. Notez qu’à l’occasion du restylage le GLA s’offre l’instrumentation numérique grand format de série. Cette dernière est accolée à un écran multimédia du même format, qui évolue aussi pour l’occasion.

Mercedes y a implanté la dernière version de son système MBUX. Les menus ont été revus, des raccourcis ont été ajoutés et son intelligence artificielle a été améliorée. On note de léger progrès dans la réactivité de l’assistant vocal et une navigation très fluide dans les menus clairs et bien organisés. Enfin, les connectivités Android et Carplay sans fil et un port USB-C additionnel font leur apparition en sus des nombreuses technologies de hautes volées disponibles en option. On pense à la navigation à réalité augmentée, aux feux adaptatifs multi-beam, au stationnement automatique avec caméra panoramique, etc.

Un tout nouveau volant à double branche fait son arrivée ce qui a permis de supprimer l’imposant et vieillot pad tactile central. Les commandes s’effectuent vocalement ou via les mini pad tactiles placés sur le volant. Le SUV de Mercedes conserve ses qualités d’hôtes avec un espace aux places arrière vraiment correct.

Deux adultes de plus d’1, 80 m voyageront confortablement. Malgré la présence d’une banquette arrière coulissante (lourde à manipuler) et rabattable selon le schéma 40/20/40 (450 €) qui permet de moduler les volumes, le coffre reste malheureusement léger pour une famille avec 435 litres à disposition. C’est encore pire sur la version hybride rechargeable (250 e). Cette dernière perd 50 litres en raison du placement des batteries.