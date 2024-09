Plus de 16 000 BMW rappelées dans l’Hexagone

Procédure ignorée de la plupart des automobilistes, le contrôle qualité est effectué sur des véhicules tout juste sorti de chaîne ainsi que sur des autos ayant plusieurs mois, voire plus années, de roulage derrière elles. C’est une action récente de ce type qui a permis aux ingénieurs de BMW de constater un possible problème sur le boîtier électronique du système de freinage d’une dizaine de ces modèles.

Ces derniers appartiennent à toutes les grandes familles de la marque. Ainsi, par ordre de montée en gamme, on trouve des Série 2 Active Tourer, des X1, des iX1, des Série 5, des X5, des X6, des XM, des Série 7, des i7 et des X7. Point commun de l’ensemble de ces voitures (outre le problème susnommé) : elles ont été produites entre le 27 juin 2022 et le 26 octobre 2023.

De 3 à 6 heures d’intervention

La marque fait savoir que, dans de rares cas les signaux du boîtier du système de freinage peuvent être perturbés. Cela peut alors conduire à une défaillance du servofrein, des assistances au freinage voire des dispositifs tels que l’ABS et l’ESP. En résulterait alors un allongement des distances nécessaires à l’arrêt. Le risque d’accident est, dans ce cas de figure, non négligeable.

La filiale française du constructeur ne nous a pas fourni le détail du nombre d’exemplaires concernés par type, mais précise que, dans notre pays, ce sont 16 203 possesseurs de ces autos qui ont été ou seront prochainement contactés afin de confier leur voiture à un concessionnaire. Ce dernier procédera alors au remplacement du système électronique du dispositif de freinage, ce qui nécessitera de 3 à 6 heures d’immobilisation selon le modèle.