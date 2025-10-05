Le prochain restylage du SUV électrique BMW iX1 se prépare.

Le style « Neue Klasse » gagne du terrain chez Bmw. Après le nouveau BMW iX3 que l’on a pu découvrir au Salon de Munich et qui est d’ores et déjà en phase de commercialisation, d’autres modèles vont adopter le style « Neue Klasse ». C’est ainsi le cas du BMW iX1 qui, lors de son restylage va se mettre au diapason du BMW iX3 en modifiant sa calandre, ses projecteurs, etc.

Nos chasseurs de scoop ont mitraillé le prototype du futur BMW iX1 restylé sous tous les angles et de ce reportage photo il ressort que le modèle de la marque de Munich va subir d’importants changements. Au point que l’on se demande si BMW, comme il l’a fait avec la BMW Série 1 ne va pas faire passer ce gros restylage pour une nouvelle génération.

Le restylage se change en nouvelle génération ?

L’an dernier alors que la BMW Série 1 F40 n’avait que cinq ans d’existence, elle s’est vue remplacée par une nouvelle génération F70. Mais il s’agissait plus d’un gros restylage que d’une nouvelle génération, car la voiture conservait la même plateforme et affichait peu de modifications mécaniques, l’essentiel étant d’ordre esthétique. Et bien, ça pourrait être tout à fait la même chose pour le BMW iX1 qui va bénéficier l’an prochain d’un restylage, un lifting que BMW pourrait bien faire passer pour une nouvelle génération.

Nouvelle calandre à deux petits naseaux

Car il faut bien dire en contemplant les photos du prototype du Bmw Ix1 restylé que des changements d’ordre esthétique sont à l’ordre du jour. C’est le style « Neue Klasse » qui débarque sur la carrosserie de ce modèle. Comme pour le nouveau BMW iX3 qui est quant à lui une nouvelle génération avec adoption de la nouvelle plateforme « Neue Klasse », le BMW IX1 va avoir droit aux petits naseaux verticaux (inspirés de la BMW 1500 Neue Klasse des années soixante), mais aussi à des projecteurs horizontaux empiétant moins sur les ailes, tandis que le capot sera nervuré sur toute sa longueur (sur le prototype, un large morceau de plastique dissimule cette nervure).

Multiplication des écrans numériques

Il y aura aussi du changement dans l’habitacle, puisque ce BMW iX1 restylé devrait voir son tableau de bord se trouver modifié profondément. Car ce modèle pourrait adopter le Panoramic iDrive constitué d’un bandeau digital (composé de trois écrans 4K) placé au pied du pare-brise et qui court sur toute la largeur de l’auto et d’une tablette tactile de 18 pouces placée au centre du tableau de bord. Cela s’accompagnera sans doute d’un nouveau volant, plus petit comme celui du BMW iX3. Le restylage du BMW iX1 devrait être dévoilé dans le courant de l’année 2026 et la commercialisation du modèle pourrait avoir lieu en fin d’année.