Bmw Ix3 Na5

Le BMW iX3 présent pour la première fois en France à Lyon

Dans Salons / Salon de Lyon

Alexandre Bataille

BMW expose pour la première fois en France le nouveau iX3. Cette seconde génération inaugure l'ère "Neue Klasse" qui amène un nouveau design et les technologies dernier cri en provenance du groupe.

Le BMW iX3 présent pour la première fois en France à Lyon

Le nouveau iX3, n’est pas un simple nouveau modèle pour BMW. C’est le début d’une nouvelle ère pour le constructeur qui s’apprête à lancer près de 40 nouveautés (restylage compris) d’ici à 2027. Le SUV compact fait sa première apparition en France au salon de Lyon et fera son entrée sur nos routes au printemps 2026.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Bmw a investi massivement pour développer sa future gamme de véhicules électriques. Cette initiative comprend la création de l’usine « i-Factory » de Debrecen en Hongrie dédiée à l’assemblage des batteries et à la production de modèles et à la transformation de l'usine historique de Munich qui produira exclusivement des modèles 100% électriques à partir de 2027. Coût total de l’investissement, environ 3 milliards d’euros.

Le nouveau iX3 reprend plusieurs éléments de design en référence au modèle des années 60 qui se caractérise par une calandre dressée verticalement.
Grâce à l’architecture 800 volts, le SUV peut recevoir des pics de puissance allant jusqu’à 400 kW (DC) sur une borne rapide, c'est l'une des plus performantes à l'heure actuelle.
Le nouveau iX3 inaugure la prometteuse plateforme "Neue Klasse" qui permettrait ici 805 km d'autonomie et des ravitaillements de 10 à 80 % en à peine plus de 20 minutes grâce à une inédite batterie NMC d'une capacité de 108 kWh et à tension 800V pour une puissance de charge atteignant 400 kW. Les performances ne sont pas en reste avec, en version 50 xDrive, deux moteurs électriques fournissant jusqu'à 470 ch cumulés et 645 Nm aux quatre roues pour un 0 à 100 km/h en 4s9.

Le iX3 inaugure le "Panoramic iDrive » composé en premier lieu d’un tout nouvel affichage. L’instrumentation a été déportée loin devant le conducteur. Elle est désormais projetée sur le bas du pare-brise entre les deux piliers avant. Ici pas de probleme de visibilité.
Sa conception bien pensée libère beaucoup d’espace aux passagers arrière qui profite d’un plancher plat, d’un vaste espace pour les jambes et d’une assise large.
Pour le reste, l'Ix3 met ses 4,78 m de long au profit de l'espace intérieur avec de la place pour les jambes, un coffre de 520 litres et un frunk 58 litres taillé pour les câbles de recharge. Le poste de pilotage enfin, se veut aussi spectaculaire que la fiche technique avec notamment une instrumentation panoramique projetée en bas du pare-brise.

La fiche technique du nouveau iX3 s'avère alléchante, tant en termes d'autonomie que de capacités de charge. En attendant des versions plus accessibles, ce 50 xDrive apparaît élitiste avec un ticket d'entrée fixé à 71 950 €.

Le "Panoramic iDrive » bien lisible.
Le dessin de la partie arrière.
L'instant Caradisiac 

Le BMW iX3 présent pour la première fois en France à Lyon

L'ex patron de l'OL et candidat à la mairie de Lyon,  Jean Michel Aulas sur le stand BMW aux côtés d'Anne Marie Baezner, Directrice du Salon.

Photos (13)

