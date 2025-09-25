Le BMW iX3 présent pour la première fois en France à Lyon

Le nouveau iX3, n’est pas un simple nouveau modèle pour BMW. C’est le début d’une nouvelle ère pour le constructeur qui s’apprête à lancer près de 40 nouveautés (restylage compris) d’ici à 2027. Le SUV compact fait sa première apparition en France au salon de Lyon et fera son entrée sur nos routes au printemps 2026.

Bmw a investi massivement pour développer sa future gamme de véhicules électriques. Cette initiative comprend la création de l’usine « i-Factory » de Debrecen en Hongrie dédiée à l’assemblage des batteries et à la production de modèles et à la transformation de l'usine historique de Munich qui produira exclusivement des modèles 100% électriques à partir de 2027. Coût total de l’investissement, environ 3 milliards d’euros.

Le nouveau iX3 inaugure la prometteuse plateforme "Neue Klasse" qui permettrait ici 805 km d'autonomie et des ravitaillements de 10 à 80 % en à peine plus de 20 minutes grâce à une inédite batterie NMC d'une capacité de 108 kWh et à tension 800V pour une puissance de charge atteignant 400 kW. Les performances ne sont pas en reste avec, en version 50 xDrive, deux moteurs électriques fournissant jusqu'à 470 ch cumulés et 645 Nm aux quatre roues pour un 0 à 100 km/h en 4s9.

Pour le reste, l'Ix3 met ses 4,78 m de long au profit de l'espace intérieur avec de la place pour les jambes, un coffre de 520 litres et un frunk 58 litres taillé pour les câbles de recharge. Le poste de pilotage enfin, se veut aussi spectaculaire que la fiche technique avec notamment une instrumentation panoramique projetée en bas du pare-brise.

La fiche technique du nouveau iX3 s'avère alléchante, tant en termes d'autonomie que de capacités de charge. En attendant des versions plus accessibles, ce 50 xDrive apparaît élitiste avec un ticket d'entrée fixé à 71 950 €.

L'instant Caradisiac

L'ex patron de l'OL et candidat à la mairie de Lyon, Jean Michel Aulas sur le stand BMW aux côtés d'Anne Marie Baezner, Directrice du Salon.