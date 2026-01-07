La hantise de tous les automobilistes pendant les périodes de grand froid en France (et qui fait rire les autres)

Si vous étiez un automobiliste en région parisienne ce lundi de rentrée 2026, vous devez probablement déjà haïr cette nouvelle année. Le 5 janvier dernier, on a en effet compté plus de 1000 kilomètres de bouchons sur le réseau routier d’Ile-de-France soit un nouveau record absolu, la faute à des conditions météorologiques qui sont rapidement devenues compliquées lorsque la neige s’est mise à tomber et à tenir sur les chaussées.

Comme le rapportait Julien Bertaux sur Caradisiac, l’alerte au verglas a été maintenue dans la région jusqu’au matin du mardi 6 janvier, interdisant la circulation des poids lourds jusqu’à cette date. La circulation en voiture restait alors fortement déconseillée et de nombreux automobilistes ont été piégés. Hier, 26 départements étaient encore placés en vigilance orange à cause du grand froid persistant dans le pays. Et ce matin, la situation semble redevenir cahotique sur le réseau routier d'Ile-de-France : il y avait plus de 500 kilomètres de bouchons avant 09h d'après les journalistes du Figaro dans la région et la N118 fermée alors que l'épisode neigeux doit durer plusieurs heures.

La vidéo qui fait rire tout le monde

Le 5 janvier, une petite vidéo illustrant parfaitement les difficultés posées par ces conditions de grand froid a vite fait le tour des réseaux sociaux. Publiée initialement sur Twitter (X), elle semble avoir été prise quelque part en France dans une rue en pente avec une chaussée recouverte de verglas.

Comme on le voit régulièrement dans des séquences montrant des conditions de genre un peu partout dans le monde depuis des années, on découvre des automobilistes totalement impuissants et incapables de diriger leurs véhicules, glissant sur le verglas sans possibilité d’éviter les autres voitures. Le langage très fleuri contribue sans doute aussi à la popularité de la vidéo et attention, il pourrait choquer les plus sensibles d’entre vous.

Pas sûr que des pneus hiver puissent suffir ici

Les pneus hiver permettent bien évidemment de garder un meilleur pouvoir directionnel dans ce genre de conditions mais ici avec une telle pente et du verglas étendu sur toute la chaussée, pas sûr qu’ils n’auraient permis d’éviter ces accidents. Seuls les pneus cloutés garantissent un bon niveau d’adhérence sur la glace, mais leur utilisation est autorisée uniquement entre le 1er novembre et le 31 mars avec une limitation de la vitesse maximale à 90 km/h. Ces pneus à clous ont tendance à abîmer les chaussées et doivent se limiter aux zones où l’enneigement est permanent l’hiver.

Par ailleurs, les pneus hiver doivent être changés dès que la température augmente car ils offrent beaucoup moins d’adhérence que les pneus été (ou même ceux de type « quatre saisons ») sur sol sec au-dessus de 7 degrés.