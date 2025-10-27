Pour rappel, c’est bientôt le retour de la loi montagne

Pour la cinquième année consécutive, la loi montagne s’appliquera dès le 1er novembre 2025 jusqu’au 31 mars 2026. D’après une récente étude (Gfk et GIPA), nous sommes 82 % à la connaître contre 29 % en 2019 lors de sa première application.

Toutefois, la saison hivernale approche à grands pas et il ne s’agirait pas de se faire avoir lors d’un contrôle routier. À partir de ce samedi et jusqu’au 31 mars, 34 départements en France sont soumis à l’obligation dans les Alpes, en Corse, dans le Massif central, jurassien et vosgien, ainsi que dans les Pyrénées. À noter que pour un même territoire, parfois seules certaines routes sont soumises à la réglementation.

Pour éviter de se voir infliger une amende de 135 € sur les portions concernées entre les panneaux B58 et B59, voici comment il faut s’équiper. Au choix, il est nécessaire de détenir des chaînes métalliques ou des chaussettes textiles ou des pneus portant la mention 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake). Depuis la saison dernière, la mention M + S (Mud and Snow) seule n’est plus admise.

Sachez que des chaussettes sont relativement faciles à monter car intuitives. D’ailleurs, retrouvez notre tutoriel pour apprendre à les mettre en place en moins de 10 minutes. Comptez environ 70 € pour des modèles de qualité.

Les chaînes paraissent moins évidentes à installer, mais une fois le principe compris, ce n’est pas sorcier. Pour vous éviter la galère du montage, regardez notre tutoriel à ce sujet. Pour bénéficier de chaînes de qualité, il faut compter une centaine d’euros. Attention, toutes les voitures ne sont pas chaînables. Dans ce cas, il est nécessaire de s’orienter vers des chaînes.

Des pneus toutes saisons moins chers

Depuis une dizaine d’années, les pneus quatre saisons ou toutes saisons se sont grandement développé. S’ils n’offrent pas les mêmes performances qu’un pneu été en été et qu’un pneu hiver en hiver, ils permettent de rouler toute l’année dans les régions soumises à la loi montagne sans avoir à changer ses pneus. Jusqu’ici plus onéreux que des enveloppes été, la tendance s’est inversée puisqu’ils affichent désormais des tarifs inférieurs de 2 % en moyenne par rapport à un pneu été. L’effet volume n’y est pas étranger puisque les pneus 4S ont représenté 39 % des ventes au premier semestre 2025.