BMW iX1 eDrive 20 (2024) : la BMW la plus vendue en France

Le iX1, déclinaison électrique du SUV compact de BMW fait évoluer son offre avec l’arrivée d’une version d’accès pleine de promesses. La version eDrive 20, accessible dès 46 900 €, rend dorénavant le SUV électrique de BMW éligible au bonus écologique. Pour y parvenir, le constructeur a conservé la même batterie que le iX1 30 e, offrant une capacité utile de 64,7 kWh, mais a « simplement » abaissé le niveau de puissance.

Le moteur électrique placé sur l’essieu avant affiche 204 ch (190 ch + un boost de 14 ch) contre plus de 300 ch pour la version 30e. Une puissance amplement suffisante pour mouvoir les deux tonnes du SUV allemand et atteindre rapidement la vitesse réglementaire. La palette de gauche permet d’enclencher le mode Boost qui porte la puissance à 204 ch. Très bien pour un dépassement par exemple. Cette réduction de puissance s’accompagne d’une augmentation de l’autonomie. En cycle WLTP, BMW annonce entre 439 et 474 kilomètres avec une charge, contre 413 à 431 pour la version eDrive 30.

Nous avons pris en mains le nouveau iX1 sur environ 500 km pour vérifier si la consommation de cette version d’accès est aussi prometteuse qu’annoncée. Sur autoroute, la moyenne s’envole logiquement, surtout par cette météo hivernale. Nous avons ainsi observé une moyenne de 23,5 kWh/100 km en respectant les limitations de vitesse et sans pratiquer l’éco-conduite. Dans ce contexte, inutile d’espérer parcourir plus de 250 km, mais l’on apprécie particulièrement le silence de fonctionnement et l’excellente filtration à haute vitesse, plaçant ainsi le confort à un très bon niveau.

En ville où le iX1 passera la majorité de son temps, la conduite se veut paisible et tout en douceur. On peut facilement descendre sous les 15 kWh/100 km. Une régénération au lever de pied est déjà présente en mode normal mais un mode «Brake », accessible sur la console centrale, augmente le freinage régénératif et permet la plupart du temps de ne pas toucher à la pédale de gauche, puisqu’il va jusqu’à l’arrêt.

Sur les routes secondaires empruntées nous avons observé une moyenne de 16,7 kWh/100 km. Dans cet environnement, l’iX1 se comporte remarquablement bien, son poids important n’étant sensible qu’à l’approche des limites. La direction très bien calibrée participe à ce dynamisme plaisant. Le confort aussi reste de très bon niveau sur la majorité des revêtements. Au final, le client se retrouve avec une consommation moyenne assez proche de celle annoncée par BMW. Pour notre part nous avons relevé une moyenne de 18,6 kWh/100 km sur notre trajet mixte de 500 km. Un score dans la moyenne du marché.

La bonne nouvelle pour les clients ? Toutes les finitions sont concernées par le bonus écologique et même la version M-Sport (50 800 €) équipée de jantes de 18’’, d’une sellerie Alcantara et des suspensions SelectDrive. En effet, Grâce à la nouvelle définition du « coût d’acquisition » mis en place par Bercy (excluant les équipements non intrinsèques (tels que les options/finitions), les remises pour reprise de véhicule, et les services annexes (frais d’immatriculation, transport, préparation du véhicule, etc.), le iX1 même s’il est équipé d’options supplémentaires (sans limite de montant) restera éligible au bonus. BMW tient avec cet iX1 eDrive 20, une proposition intéressante sur le marché des SUV compact premium électrique. Le bavarois offre ainsi un meilleur rapport prix/équipement/prestations qu’un Audi Q4 e-Tron, qu’un Mercedes EQA ou qu’un Volvo XC40 et se rapproche de ceux de la Tesla Model Y avec un niveau de qualité intérieur supérieur. Il est donc peu surprenant que l’iX1 eDrive20 se soit placé en tête des ventes de la marque, devant la Série 1, en France depuis le début de l’année. D’autant que le SUV propose une offre LOA attractive de 550 €/mois (Sans apport/ 36 mois et 30 000 km).

Régénération, pré-conditionnement et recharge, l'iX1 ne déçoit pas

Visuellement, seule la calandre diffère d’un iX1 classique. Celle-ci est composée de deux haricots pleins. L’offre éligible au bonus est la finition de base. A bord, même combat. Le futur propriétaire peut s’attendre à un intérieur cossu, moderne et bien fini avec au centre de la planche de bord, l’énorme tablette tactile courbée. Cette dernière regroupe la majorité des commandes relatives à la gestion de l’électrique comme la recharge, le planificateur d’itinéraires, les différents modes de conduite sans oublier le pré-conditionnement de la batterie. Bon point, BMW est l’une des rares marques à proposer un pré-conditionnement manuel. L’icône « préparer batterie », lance un cycle de chauffage (qui peut durer jusqu’à 55 minutes) pour optimiser le temps de recharge sur une borne rapide. Au niveau de la recharge justement, l’eDrive 20 ne déçoit pas. Sur plusieurs bornes rapides (DC) testées, la puissance moyenne se situait aux alentours des 100 kW avec un pic de quelques secondes à 130 kW (puissance max acceptée). En courant alternatif, le iX1 embarque un chargeur de 11 kW, et 22 kW en option.

Malgré la disparition de la banquette arrière coulissante, les places arrière restent spacieuses et adaptées à la famille, tout comme le coffre bien dimensionné pour la catégorie malgré la présence des batteries avec 490 litres de base. Malgré l’absence de frunk, l’on apprécie le rangement sous plancher pour loger les câbles de recharge.