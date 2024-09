Salon de l'automobile électrique : venez tester gratuitement des VE sous la douceur angevine ce dimanche

Leurs ventes progressent moins que prévu en 2024. On parle bien entendu des voitures électriques (VE) sur lesquelles les constructeurs comme les pouvoirs publics fondaient beaucoup d'espoir pour participer à la "verdisation" du parc roulant. Il s'en vend tout de même une proportion de 16,7 % depuis le début de l'année, soit une petite progression de 8,1 % par rapport à 2023.

Et pour continuer à convaincre, il faut, entre autres solutions, faire preuve de pédagogie, et mettre en pratique l'adage "l'essayer, c'est l'adopter". C'est la raison d'être des "Electric test days", devenus le "Salon de l'automobile électrique" en cours de route (pour plus de clarté). Le but de cet événement, dont Caradisiac est partenaire cette année, est de permettre au grand public de venir voir, toucher et surtout essayer des VE, au plus proche de chez eux. ET de poser toutes les questions qu'ils auraient en tête concernant cette motorisation, qui reste nouvelle pour la plupart de nos concitoyens.

Ainsi, c'est un véritable tour de France qui est organisé depuis le printemps. La première étape de ce salon itinérant s'est déroulée à Bordeaux le 7 avril dernier, puis la "caravane" s'est arrêtée à Nantes (9 juin), à Rouen (23 juin), à Paris (Vincennes plus précisément, 23 juin) puis à Lille le 8 septembre.

La prochaine étape vous attend dans la belle et douce région d'Angers, ce dimanche 22 septembre, et plus précisément au sein du Syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire (Siéml) à Ecouflant.

De 9h à 18h, vous aurez la possibilités de vous inscrire pour essayer gratuitement un panel de 28 véhicules électriques, soit le plus important en variété de toutes les étapes du Salon... Il faut pour cela s'inscrire au préalable, de façon très simple en sélectionn sur le site dédié à l'événement :

https://automobile-electrique.com/angers

Des concessionnaires, des spécialistes de la mobilité électriques, et votre serviteur, seront présents toute la journée pour répondre à vos interrogations sur le fonctionnement, la recharge, l'autonomie et toute question que vous pourriez vous poser.

Toutes les voitures à l'essai

Caradisiac, partenaire du Salon de l'automobile électrique En bref Plateforme d'inscription et de réservation des voitures disponibles en cliquant ici Combien ?

C’est gratuit ! Où et quand ? Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) 9 Rte de la Confluence, 49000 Écouflant De 9h à 18h La prochaine et dernière étape Toulouse - 29 septembre 2024

