dailymotion Le salon de l'automobile électrique, testez gratuitement une quinzaine d'électriques

Retrouvez ci-dessus le reportage de l'étape du 30 juin 2024 à Paris.



Si cet été les ventes de voitures électriques ont connu une baisse de régime, elles représentent toujours près d’une immatriculation de voitures neuves sur cinq en France en 2024. Aujourd’hui des voitures électriques, il y en a pour tous les besoins et pratiquement tous les budgets. Pour autant, de nombreux automobilistes se questionnent encore sur l’autonomie, la fiabilité ou encore les contraintes d’utilisation d’une voiture électrique. C’est dans ce contexte qu’ont été créés les « Electric Test Days » rebaptisés cet été « Salon de l’Automobile Électrique » pour plus de simplicité.

Cet évènement dont Caradisiac est partenaire, permet à tous de se forger un avis plus précis sur le sujet en essayant la plupart des nouveautés électriques du marché. D’abord passé par Bordeaux, Nantes, Rouen et puis Paris, l’évènement s’arrêtera le 8 septembre prochain à Lille (plus précisément à Villeneuve-d'Ascq) au stade Pierre Mauroy. Le principe reste simple : l’inscription est gratuite et tout le monde peut réserver en ligne des essais des modèles présents sur place, avec des temps de conduite souvent compris entre 20 et 30 minutes.

Tout au long de la journée, et au-delà des essais, des animations sont proposées aux petits et aux grands, ainsi que des jeux-concours. Un indispensable food-truck permettra également de se restaurer. De 9 h 30 à 18 heures, des spécialistes, et un journaliste de Caradisiac, seront présents pour répondre à toutes les questions concernant l’autonomie des autos, leur recharge, et tout ce que l’on a toujours voulu savoir sur les autos électriques sans jamais oser demander. Pour participer, rien de plus simple : il suffit de s’inscrire gratuitement en suivant les liens ci-dessous et, dans la foulée, de réserver les autos que l’on souhaite tester, à l’heure que l’on désire.

Le rendez-vous de Lille permettra d’essayer près de 16 voitures électriques.

Toutes les voitures à l'essai