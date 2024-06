Le cadre est majestueux, puisque c'est dans les jardins du château des Deux Lions, tout près de Rouen, que la troisième étape des Electric test days vous accueille ce dimanche 23 juin. L'idée de cette opération, dont Caradaisiac est partenaire, est simple : Plus de 25 modèles, de 16 marques différentes attendent tous ceux qui souhaitent essayer gratuitement une voiture électrique sans jamais avoir osé le demander.

L'idéal pour tous ceux qui découvrent cette technologie comme pour ceux qui la connaissent déjà mais ne savent pas comment orienter leur choix entre toutes les marques. Les spécialistes de chaque constructeur présent sont disposés à tout expliquer des caractéristiques de chaque auto, de son autonomie à son entretien, en passant par sa puissance et son prix bien sûr.

dailymotion Electric Test days : direction Rouen pour la prochaine étape du tour de France des essais gratuits

Retrouvez ci-dessus le reportage de l'étape nantaise des Electric Test Days qui s'est déroulé le 9 juin dernier.

À cette occasion, aux côtés des Smart, Tesla, Vinfast, Skoda, et autres Kia, cette étape des Electric Test days est aussi l'occasion de découvrir la petite et très craquante Microlino, et de découvrir le tout nouveau Renault Scenic e-tech 100% électrique élue voiture de l'année.

Cette journée permettra à chacun d'essayer, et de comparer les différents modèles proposés, mais pas seulement. Des animations diverses et un food truck attendent les essayeurs, mais aussi tous ceux qui n'ont pas leur permis.

Les différents modèles proposés à l'essai

Pour s'inscrire, et participer, rien de plus simple. Il suffit de choisir son, ou ses modèles, en ligne (lien ci-dessous) et de se rendre au Château des Deux Lions, muni de son permis de conduire, entre 9 h 30 et 18 heures, le dimanche 23 juin.