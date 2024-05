Retrouvez ci-dessus le reportage de l'étape bordelaise qui s'est déroulé à Bordeaux le 7 avril dernier.

Tout le monde en parle. Mais tout le monde n’a pas eu le loisir de se faire une idée précise sur un phénomène qui a représenté l’an passé 1/5 e des ventes de voitures neuves en France. Ce phénomène c’est, bien entendu, la voiture électrique. Alors, pour ne pas en rester aux impressions d’autrui, bonnes ou mauvaises, autant juger par soi-même, avant, le cas échéant, de sauter le bas et de se brancher. Essayer pour se faire une opinion, c’est justement l’imitative de ce véritable tour de France des autos zéro émissions. En 7 étapes, les Électric test days viennent à la rencontre du public à travers la France. Une initiative dont Caradisiac est partenaire.

dailymotion Electric Test Days : pour essayer gratuitement les voitures électriques du marché, direction Nantes

Toutes les voitures à l'essai

Le dimanche 9 juin prochain, les organisateurs de l’évènement attendent les visiteurs - essayeurs au parc des expositions de Nantes. Mais ce sont surtout des autos qui n’attendent que leur conducteur du jour pour des essais entièrement gratuits des 14 modèles proposés à cette occasion. De la petite Fiat 500 e, au très gros pick-up Maxus T-90 EV en passant par les Tesla Model 3 et Y, et les marques Vinfast, Volvo, MG, Smart ou Honda, il y en aura pour tous les goûts, de toutes les tailles et pour tous les besoins.

Tout au long de la journée, et au-delà des essais, des animations sont proposées aux petits et aux grands, ainsi que des jeux-concours. Un indispensable food-truck permettra également de se restaurer. De 9 h 30 à 18 heures, des spécialistes, et un journaliste de Caradisiac, sont présents pour répondre à toutes les questions concernant l’autonomie des autos, leur recharge, et tout ce que l’on a toujours voulu savoir sur les autos électriques sans jamais oser demander. Pour participer, rien de plus simple : il suffit de s’inscrire gratuitement en suivant les liens ci-dessous et, dans la foulée, de réserver les autos que l’on souhaite tester, à l’heure que l’on désire.