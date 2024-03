Electric Test Days: testez gratuitement votre future électrique à Bordeaux le 7 avril

Les modèles électriques progressent régulièrement dans les ventes de voitures neuves, représentant 17% des immatriculations depuis le début de l’année. Pour autant, de nombreuses questions continuent à se poser à leur sujet : quel est leur agrément de conduite ? Sont-elles réellement adaptées à mon usage ? Comment recharger ? Sont-elles rentables ? Et tant d’autres interrogations encore…

Partant du principe que rien ne vaut un essai pour commencer à se forger une opinion, les organisateurs des Electric Test days, événement entièrement gratuit dont Caradisiac est partenaire, vous donnent rendez-vous à Bordeaux le dimanche 7 avril pour la première étape d’une tournée qui en compte 7 et s’étalera jusqu’au début de l’automne (voir dates plus bas).

Rendez-vous au stade Matmut Atlantique, point de départ de tests routiers qui rassembleront quasiment toutes les stars du marché, de la Tesla Model Y au Volkswagen ID.Buzz en passant par les Renault Megane E-Tech, Skoda Enyaq iV, Fiat 600e, MG4, BMW iX2, Smart #1 et autres Kia EV6 (liste non exhaustive, loin s’en faut !). Pour réserver vos créneaux de 20 minutes d’essai par véhicule, direction la plateforme en ligne des Electric Test Days.

En parallèle, vous aurez l’opportunité de découvrir une exposition statique de véhicules, rencontrer des experts qui répondront à toutes vos questions pratiques sur l’électrique, ou bien encore participer à des jeux et animations. Un journaliste de Caradisiac sera également présent sur place à chaque étape des Electric Test Days, et répondra lui aussi à toutes vos questions. Tous les ingrédients d’une bonne journée en famille ou entre amis sur le thème de la mobilité de demain, donc.