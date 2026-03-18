La Tesla Roadster est encore reportée mais ce sera un « banger hors catégorie »

Si tout s’était passé comme prévu pour Tesla, la Roadster de seconde génération serait arrivée sur le marché dès l’année 2020. Mais vous le savez, le constructeur américain parvient très rarement à tenir ses délais lorsqu’il annonce une nouvelle voiture. Le Cybertruck, par exemple, n’est arrivée dans sa version définitive qu’à la fin de l’année 2023 alors qu’il devait initialement être lancé en 2021. Et tout le monde se demande si la Cybercab prévue pour 2027, une auto sans volant à conduite autonome, arrivera bien à temps.

Avec tout ça, on avait fini par oublier ce projet de la Roadster de seconde génération. Aux dernières nouvelles, Tesla devait organiser une « démonstration » le 1er avril prochain pour montrer les performances de la voiture.

Ce sera pour « fin avril »

Dans une nouvelle publication sur son réseau social X (anciennement Twitter), Elon Musk donne une nouvelle précision à ce sujet : ce sera finalement pour « fin avril » et non plus le 1er avril.

Mais il s’assure, ça vaudra le coup : « ça sera un banger hors catégorie ». Vous êtes donc prévenus.

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Une voiture de sport de 1000 chevaux ?

On sait que cette Roadster sera une GT de type « 2+2 » avec plusieurs moteurs électriques et une puissance maximale qui pourrait approcher ou dépasser les 1 000 chevaux. Par le passé, Tesla a promis des performances hors du commun et même laissé entendre qu’elle pourrait s’équiper de fusées en option pour augmenter l’intensité de ses accélérations.

Pour rappel, la Tesla Roadster de première génération avait débuté sa production au début de l’année 2008. Les qualités techniques de cette Lotus Elise transformée en voiture 100% électrique avait alors permis à Tesla de convaincre les investisseurs à miser dans la marque.