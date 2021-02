La nouvelle Tesla Roadster est finalement repoussée

Annoncée en 2017 avec des caractéristiques alléchantes, la nouvelle génération de Tesla Roadster n'a pas vu le jour en 2020, comme promis. Elle ne verra d'ailleurs pas non plus le jour en 2021, puisque le patron de Tesla, Elon Musk, a confirmé que Tesla "finissait cette année" l'ingénierie pour une production qui débutera en 2022.

Malgré le retard, le Roadster devrait conserver un intérêt dans un marché de la voiture électrique sportive atone. Rappelons que la marque promettait 200 kWh de batterie, 1000 km d'autonomie sur autoroute, trois moteurs électriques et un 0 à 100 en 2,1 secondes avec, et c'est probablement ça le plus impressionnant, une vitesse maximale de 400 km/h.

A l'heure actuelle, la Tesla la plus véloce est la toute dernière Model S restylée Plaid+ et ses 320 km/h. Le tarif client final avait été annoncé au moment de la présentation du prototype en 2017 : 175 000 € pour la version de base, et 215 000 € pour l'édition de lancement. Il est d'ailleurs toujours possible de précommander le Roadster, avec un premier acompte de 4000 € puis le versement de 39 000 € supplémentaires pour la variante classique. Pour l'édition de lancement, en revanche, attention : il faut verser 4000 € d'acompte puis le reste de la somme (211 000 €) dans les 10 jours qui suivent... des sommes qui sont toutefois remboursables tant que le bon de commande final n'a pas été signé.

C'est cher, mais c'est aussi très peu vu la concurrence inexistante et les capacités théoriques. Encore faudra-t-il parvenir à atteindre toutes ces valeurs en conditions réelles à la sortie de l'engin.