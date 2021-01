L'incroyable restylage de la Tesla Model S

Bienvenue dans le futur à bord de la Tesla Model S restylée. C'est en tout cas ce que doit se dire le patron de la marque californienne en contemplant ce qu'ont accompli ses designers. Tesla avait déjà surpris son monde avec le Cybertruck, voici une nouvelle petite révolution à bord de la Model S rafraîchie, et qui cache bien son jeu.

En dehors des maigres évolutions esthétiques extérieures, cantonnées à des retouches sur la calandre et quelques tout petits détails. Non, il faut vraiment rentrer dans cette Model S "facelift" pour se rendre compte du culot : un volant tout droit hérité d'un prototype de course, qui s'apparente en fait à ce qui a déjà été prévisualisé sur le prochain Roadster.

Alors que la Model 3 fait l'impasse sur une instrumentation, la Model S restylée garde un écran derrière le volant, avec une planche de bord qui forme une vague et qui est surplombée par ce nouvel écran tactile immense.

Côté motorisations, peu de changement puisque l'on retrouve les versions "dual motor" et "Plaid" (trois moteurs). La Grande Autonomie offre 663 km d'autonomie selon les données américaines, la Plaid est à 627 km et la Plaid+ (petite nouveauté) offre 835 km (!), 1100 ch, des moteurs électriques à structure carbone, un 0 à 100 en 2 secondes environ, mais un tarif salé, annoncé à 139 000 dollars aux Etats-Unis. Les prix français ne sont pas encore connus à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais sachez que les livraisons débuteront chez nous à partir du mois de septembre.

Le catalogue des équipements est dantesque : les quatre sièges sont chauffants, et les sièges avant sont en plus ventilés. L'écran 17 pouces central, l'instrumentation 12,3 pouces et l'écran arrière de 8 pouces sont de série, tout comme la charge par USB-C et sans fil pour chaque (!) passager.

Dernière information : Tesla préparerait une autre surprise, une Model S "Paladium", déjà aperçue sur la piste d'essai de Fremont et qui semble adopter des voies très larges. Que nous réserve-t-elle exactement ? La réponse dans les semaines qui viennent.