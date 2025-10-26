Si tout s’était passé selon les plans définis en 2017 par Tesla au moment de la présentation du Roadster de seconde génération, la nouvelle voiture de sport électrique du constructeur américain aurait dû démarrer sa carrière en 2020.

Nous sommes donc cinq ans plus tard et il n’existe toujours pas d’informations précises au sujet de cette auto et de sa date de commercialisation. Il y a quelques semaines, Elon Musk et un autre haut responsable de Tesla avaient bien annoncé qu’il y aurait bientôt des nouvelles au sujet de ce modèle, avec une « démonstration la plus dingue jamais organisée par Tesla » avant la fin de l’année pour mettre en valeur les capacités de ce nouveau véhicule.

La démonstration aura bien lieu

Comme l’ont noté les journalistes de Carscoops, le designer en chef de Tesla vient de confirmer la tenue de cette démonstration avant la fin de l’année dans un « podcast ».

On ignore toujours ce qu’il sera montré dans cet événement mais on imagine qu’il y aura sans doute un lien avec les fameuses fusées optionnelles dont on a entendu parler ces dernières années pour optimiser les performances de la voiture (bien que le système nous paraît difficilement compatible avec les normes des voitures de route sur le papier).

La Roadster arrivera d’ici « deux ans »

Franz von Holzhausen a également déclaré que cette Roadster de seconde génération que les premières livraisons de la voiture démarreront dans « deux ans ». La Tesla Roadster de seconde génération arrivera donc avant la fin de l’année 2027, si les communicants de la marque respectent (enfin) leurs promesses.