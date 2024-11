Encore une mauvaise nouvelle pour la Tesla Roadster

Elon Musk a souvent du retard sur ses promesses. On attend toujours des Tesla dotées d’un vrai logiciel de conduite entièrement autonome alors qu’elles auraient dû arriver dès le début de la précédente décennie selon les prédictions initiales de l’homme d’affaires américain (c’est pour 2027 au plus tard, cette fois). Chaque nouveau modèle de Tesla arrive aussi avec du retard par rapport au calendrier initial.

C’est d’autant plus vrai pour la Roadster de seconde génération, cette super-sportive dévoilée sous la forme d’un concept-car en 2017 et prévue à l’origine pour l’année 2020 dans sa version définitive. Depuis ce temps, Elon Musk n’a jamais vraiment donné de nouvelles concrètes de la voiture et elle a régulièrement été reportée. A l’occasion d’une réunion devant les actionnaires, il l’a à nouveau remise à plus tard en expliquant qu’il fallait d’abord « que Tesla s’occupe de choses plus importantes pour la planète », rien que ça.

En 2025, cette fois ?

Verra-t-on pour la première fois la version définitive de la Tesla Roadster au cours de l’année 2025 ? Aux dernières nouvelles, elle devait développer plus de 1000 chevaux, coûter sensiblement moins cher que les supercars électriques actuelles comme la Rimac Nevera et même potentiellement disposer de fusées sur la carrosserie pour optimiser ses accélérations !