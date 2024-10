Voici la Tesla Cybercab qui se conduit toute seul pour moins de 30 000€

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était attendu. Tesla a finalement dévoilé son fameux « robotaxi » dans le cadre d’une grosse soirée de présentation organisée aux Etats-Unis et plus précisément dans les studios de Warner Bros près de Los Angeles.

Cybercab, voilà le nom de cette petite voiture électrique à deux places dont le profil et la silhouette m’évoquent largement celle du Volkswagen XL1 sorti en 2013. L’auto ressemble bien au croquis vu il y a quelques années dans un livre, imagine sortie du bureau de design de la marque. Elle ressemble à une petite berlinette sportive et possède des portières à ouverture en élytre !

A l’intérieur, la Cybercab possède deux places, un énorme écran tactile central et aucun volant : oui, c’est bien un véhicule entièrement autonome qui vous amènera d’un point A à un point B sans aucune action de conduite de la part de ses occupants. Exactement comme la Rimac Verne, également dotée d’un châssis biplace. Pour l’instant, Tesla ne dit rien de sa mécanique électrique ni de ses batteries.

Une arrivée en série « avant 2027 sous les 30 000 dollars »

D’après Elon Musk, cette Cybercab à conduite autonome sera commercialisée « avant 2027 » et coûtera moins de 30 000 dollars, soit un prix inférieur à l’équivalent de 27 400€. La promesse est ambitieuse compte tenu de la technologie du véhicule mais comme souvent avec les annonces de Tesla, il faudra bien évidemment attendre qu’elles se vérifient dans la vraie vie.

Un Robovan pour transporter jusqu’à 20 personnes

Elon Musk a aussi montré un second véhicule à conduite autonome, beaucoup plus gros celui-là. Le Robovan a vocation à servir pour les transports en commun, lui aussi avec une conduite entièrement autonome (et un design de film de science-fiction). Il prend la forme d’un gros van en forme de berlingot très profilé.

Enfin, Tesla a annoncé l’arrivée d’une version améliorée de son FSD (« Full Self Driving », système de conduite autonome embarqué dans les Model 3 et Y aux Etats-Unis à partir de l’année prochaine.