Rimac Verne, le robotaxi qui grille la politesse à celui de Tesla

La prochaine grosse présentation de Tesla sera le « robotaxi », un véhicule dédié au transport de personnes avec une conduite entièrement autonome. Son dévoilement est prévu pour le 8 août prochain mais il vient de se faire devancer par Verne, une société concurrente montée par Rimac. Oui, Rimac, cette entreprise croate spécialisée depuis des années dans le développement de mécaniques hybrides et électriques pour plusieurs constructeurs automobiles, qui commercialise aussi sa propre supercar électrique (la Nevera) et possède également Bugatti.

Verne, dont le nom évoque Jules Verne, dévoile ainsi un véhicule dessiné comme une sorte de monospace électrique à deux places. Bardé de capteurs et utilisant le système Drive de la société israélienne Mobileye, il présente un design extérieur très banal mais un habitacle visiblement cossu et agréable à vivre. Il n’y a évidemment aucun volant à bord ni pédalier et l’engin fonctionnera avec de la conduite autonome de niveau 4. Cela signifie qu’il ne pourra pas évoluer sur n’importe quelle infrastructure routière sans aucune limitation dans son champ d’actions.

Prêt en 2026

Verne prévoit d’installer des centres pour gérer les flottes de ces véhicules dans chaque grande ville où ils seront mis en service. Via une application, les utilisateurs pourront personnaliser la température ou encore l’ambiance lumineuse à bord et Mate Rimac promet que ce service sera « abordable à tous ». Si tout se passe comme prévu, ces véhicules entreront en service en 2026 dans la ville de Zagreb en Croatie avant d’arriver au Royaume-Uni, en Allemagne et au Moyen-Orient. A moyen terme, Verne veut imposer son véhicule partout dans le monde.

Allez, rendez-vous le 8 août prochain pour comparer cet engin avec celui de Tesla !