On ne comprend plus rien à la stratégie de Tesla

L’année 2024 devrait être celle de la stagnation pour Tesla. Affichant une croissance impressionnante depuis la fin de la précédente décennie, le constructeur américain présente pour la première fois de la décennie des chiffres de vente en régression depuis le début de l’année : il a livré 386 810 voitures sur le premier trimestre, alors que les spécialistes tablaient plutôt sur 430 000 ventes. En 2023, Tesla avait livré 422 875 autos sur la même période. Sans grosses nouveautés produit et gêné par une production au compte-goutte du pick-up Cybertruck pour l’instant, Tesla risque de vendre moins d’autos qu’il ne l’a réussi en 2023.

Les prochaines progressions de Tesla dépendront très probablement du futur modèle d’entrée de gamme, qu’Elon Musk a promis il y a quelques semaines pour l’année 2025 avec une production notamment dans l’usine de Berlin et un prix de base fixé à 25 000€. Or, les journalistes de Reuters viennent d’annoncer l’annulation de ce projet !

Ils affirment en effet, d’après trois sources anonymes internes à Tesla, que le constructeur a renoncé à fabriquer celle que certains appellent « Model 2 ». Ce serait carrément un renoncement à l’objectif même d’Elon Musk lorsqu’il se lançait dans l’aventure Tesla au début du siècle, celui de parvenir à offrir des voitures électriques bon marché aux automobilistes pour « rendre le monde meilleur ». Depuis ce temps, le prix des Tesla n’a cessé de baisser jusqu’aux 42 990€ de la berline Model 3 actuelle. Mais ces Tesla restent chères comparativement aux autos les plus vendues sur les marchés comme la France.

Le robot taxi arrive

Elon Musk n’a pas directement démenti les affirmations des journalistes de Reuters au sujet du projet de la voiture abordable, se contentant d’affirmer que ce sont des « menteurs » et que leur audience est en chute libre. Et alors que les journalistes de Reuters affirmaient dans leur article que Tesla allait tout de même garder le châssis de cette « Model 2 » pour développer son fameux robot taxi à conduite autonome, Elon Musk a effectivement donné rendez-vous au 8 août 2024 pour la présentation officielle de son futur taxi à conduite autonome.

Bref, difficile de savoir ce que prévoit vraiment Tesla pour l’année prochaine dans un tel contexte. Certains experts imaginent que le projet de voiture électrique bon marché sera seulement retardé, un scénario crédible puisque Tesla a très souvent eu du retard par le passé sur le lancement de ses produits. Une chose est sûre : Tesla a absolument besoin d’un nouveau produit grand public s’il veut poursuivre sa croissance comme prévu par Elon Musk, qui espère vendre pour rappel 20 millions de voitures dans le monde par an d’ici 2030. Sans cette Model 2 tant attendue, ces objectifs risquent d’être intenables.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Quant au robot taxi à conduite entièrement autonome, il dépendra bien évidemment de la maturité de la technologie de Tesla. Pour l’instant, le constructeur n’est toujours pas parvenu à homologuer un système de conduite autonome qui va au-delà du niveau 2 et son FSD « Full Self Driving » reste en développement. Tesla aurait-il enregistré des progrès déterminants à ce niveau, lui permettant de prioriser le robot taxi par rapport à la Model 2 ? Rendez-vous cet été pour en savoir plus.