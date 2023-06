La Tesla Roadster revient au catalogue en France

Chez Tesla, les voitures promises par Elon Musk finissent le plus souvent par arriver mais parfois avec un retard énorme. Le pick-up Cybertruck, par exemple, devait initialement être commercialisé en 2021. Nous sommes en 2023 et il n’est toujours pas arrivé dans sa phase de livraisons aux clients (on se demande même s’il viendra un jour en Europe). C’est encore pire pour la Roadster, cette fameuse descendante du tout premier modèle de Tesla qui promet des performances vertigineuses. Annoncée initialement pour une commercialisation en 2021, elle a subi de nombreux retards depuis et on ne connaît toujours pas sa date d’arrivée finale.

Alors qu’Elon Musk évoque désormais une commercialisation pour 2024, l’auto est redevenue disponible à la pré-commande en France. Pour réserver son exemplaire, il faut verser un premier acompte de 4000€ suivi d’un second acompte de 39 000€ dans les dix jours. D’un montant plus que conséquent, ces deux acomptes sont entièrement remboursables.

Largement plus de 1000 chevaux ?

On ne connaît toujours pas la fiche technique définitive de cette Tesla Roadster, mais le site internet parle toujours d’un 0 à 100 km/h expédié en 2,1 secondes, d’une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et d’une autonomie de 1000 kilomètres. Sur le papier, il y a presque de quoi rivaliser avec la monstrueuse Rimac Nevera et ses 1 914 chevaux affichés à plus de deux millions d’euros. L’Américaine pourrait elle coûter environ 200 000€.